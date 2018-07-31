Meteroloji ani yağışlara karşı vatandaşı uyardı

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Meteorolojiden yapılan son tahminlere göre, yurudn iç, kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Ankara, Ordu, Osmaniye, Konya'nın batı kesimleri, Adana, Mersin'in kuzey çevreleri, Hatay'ın kuzey kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA YARIN YAĞIŞ VAR

Yağışlı havanın, İstanbul'da yarından itibaren haftasonuna kadar etkili olması bekleniyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

İstanbul: Parçalı bulutlu 32 derece

Ankara: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, yerel olmak üzere gökgürültülü sağanak yağışlı 34 derece

İzmir: Parçalı bulutlu, öğleden sonra yer yer sağanak yağışlı 33 derece

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2018, 10:24