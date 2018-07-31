Meteroloji ani yağışlara karşı vatandaşı uyardı

Dünya Bülteni / Haber Merkezi
Meteorolojiden yapılan son tahminlere göre, yurudn iç, kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Ankara, Ordu, Osmaniye, Konya'nın batı kesimleri, Adana, Mersin'in kuzey çevreleri, Hatay'ın kuzey kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA YARIN YAĞIŞ VAR
Yağışlı havanın, İstanbul'da yarından itibaren haftasonuna kadar etkili olması bekleniyor.
BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA DURUMU
İstanbul: Parçalı bulutlu 32 derece
Ankara: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, yerel olmak üzere gökgürültülü sağanak yağışlı 34 derece
İzmir: Parçalı bulutlu, öğleden sonra yer yer sağanak yağışlı 33 dereceGüncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2018, 10:24