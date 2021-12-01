Muğla'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Sakin Kent Akyaka Mahallesi'nde lodosun etkisiyle deniz suyunun taşması sonucu yükselen dalgalar sahile ulaştı.

Tekneler zarar gördü

Maden İskelesi mevkisinde, fırtınanın şiddetine dayanamayarak bağlı bulunduğu iskeleden ayrılan tekne açıkta battı. İskelede demirli bulunan 15 tekne ise zarar gördü.

Sahil Güvenlik, jandarma ve Büyükşehir ekipleri de tekne sahiplerine yardım etti. Maden İskelesi mevkisinde bulunan bazı tekneler ise ekipler tarafından daha güvenli alanlara götürüldü.

Bazı vatandaşlar, suyun deniz kenarındaki sahile ulaşması nedeniyle zor anlar yaşarken, bazıları telefonlarıyla görüntü aldı.