Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

İkizdere ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı, 2 bin 300 rakımlı Çağrankaya ile Kaçkar Dağları'nın zirvesindeki 2 bin rakım üzerinde bulunan yaylalar, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Yaylalarda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken bazı vatandaşlar araçlarıyla kar yağan bölgelere çıkmaya çalıştı.

Öte yandan dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda da kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Yetkililer, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının daha da düşmesiyle kar yağışının alçak kesimlere ineceğini kaydetti.

Karayolları ekipleri, Ovit Tüneli bölgesinde yolun kapanmaması için iş makineleriyle çalışma yürütüyor.