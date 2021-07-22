Rize'yi yine sağanak vurdu
Sağanak yağış yüzünden derelerin taştığı Rize'de tarım arazileri zarar gördü, yollarda hasar meydana geldi.
Hava Durumu 22.07.2021, 10:23
Rize genelinde devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu.
Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yağış nedeniyle yükseldi, Fındıklı'dan geçen Arılı Deresi ise taştı. Bu nedenle tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu.
İlçelerde ulaşımı sağlayan bazı yollar da derelerin taşması sonucu trafiğe kapandı.
AA
25
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü