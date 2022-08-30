Sağanak uyarısı: Beş gün sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Ağustos- 3 Eylül hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre Marmara’nın doğusu için yer yer sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte bölge bölge son durum...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Tekirdağ, Kırklareli, Eskişehir, Bolu ve Karabük çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimleri ve Eskişehir'in batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusu ile Çanakkale’nin doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 21°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 24°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 22°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 18°C, 33°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 23°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 25°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 24°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 21°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 18°C, 37°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 18°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 31°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 20°C, 35°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 16°C, 34°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 26°C, 30°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 19°C, 36°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 19°C, 31°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM 17°C, 35°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 23°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 9°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık