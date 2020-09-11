Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; genellikle az bulutlu ve açık, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, ülkenin doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu

Kaynak. Habertürk