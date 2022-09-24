Sıcaklıklar yeni haftada artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli çevreleri, Sakarya'nın kuzeyi, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz Bölgesi (Bolu hariç), Doğu Anadolu (Hakkari hariç), Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in doğu Toroslar mevkii, Adana’nın kuzey çevreleri ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Karadeniz, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun’un doğu, Erzurum’un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının; İç Anadolu'nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Yeni haftayla birlikte hava yeniden ısınacak

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

Yeni haftada Marmara ve Ege'nin kuzeyinde salı ve çarşamba günü yağış beklenirken kalan kesimlerde parçalı bulutlu hava hakim olacak.

En yüksek sıcaklık değerlerinin, Ankara'da 29, Samsun'da 31, İstanbul ve İzmir'de 26, Antalya'da 28, Mesin'de 31, Diyarbakır'da 34 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.