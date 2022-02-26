Sıcaklıklarda 2 ila 4 derece artış olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, sıcaklık batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak.

Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya dışında), Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Adıyaman dışında), Hatay, Çankırı, Sivas, Yozgat, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.