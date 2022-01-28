Soğuk hava dalgası ülkeyi ne zaman terk edecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sevindirici haber geldi. Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor.

Yarın ve hafta sonu hava sıcaklığı artacak. Batı'da mevsim normallerine yaklaşacak. İstanbul'da ise kar beklenmiyor.

MGM'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "29 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihleri arasında hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, Marmara'da mevsim normalleri civarında olacağı ve diğer yerlerde de mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edildiği belirtildi.