Trakya için 'sarı' uyarı: Kuvvetli sağanağa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak nedeniyle 'sarı' uyarı yapıldı.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.