Türkiye genelinde yoğun kar yağışı

İstanbul’da dün sabah etkili olan kar yağışının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün içinde İstanbul’a kar uyarısı yapmıştı. Yapılan uyarının ardından İstanbul’da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.



Özellikle Sarıyer’in yüksek kesimleri, Sultangazi ve Beyoğlu bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Taksim ve İstiklal Caddesi’nde de kar yağışı görüldü.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait kışla mücadele araçları da teyakkuzdaydı. Özellikle anaarterlerde araçlar ortaya çıkabilecek her hangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 60'I GÖRDÜ

Bazı bölgelerde yollar kısa sürede beyaza bürünürken trafikte aksamalar yaşanıyor.Kar yağışı ve kazaların etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 60 olarak ölçüldü.

OKULLARA KAR TATİLİ

Konya'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 15 ilçede 1 gün, 2 ilçede ise 2 gün yüz yüze eğitime ara verildi. Derslere uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akören, Altınekin, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Emirgazi, Güneysınır, Hadim, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde bugün olmak üzere 1 gün, Ahırlı ve Derbent ilçelerinde ise 2 gün yüz yüze eğitime ara verildiğini açıkladı. Dersler uzaktan eğitim yoluyla yapılacak.

Meram ilçesinde ise taşıma sistemindeki okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verilirken, dersler uzaktan eğitim yoluyla yapılacak.

Kırşehir’de il genelinde eğitime 1 günlüğüne kar yağışı nedeniyle ara verildi.

Kırşehir valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle Valiliğimizce 25.03.2021 Perşembe günü il genelinde eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır.” denildi.

Çankırı’da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Çankırı’nın Şabanözü İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı dolayısıyla eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildiği bildirildi. Açıklamada, "İlçede devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle oluşabilecek olumsuzlukları önlemek için ilçe genelinde 25 Mart Perşembe günü eğitime ara verilmesine, hamile ve engelli personellere de idari izin verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

Hava sıcaklığının ülkemizin doğusunda mevsim normalleri civarında, kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4-6 derece, iç kesimlerde 8-12 derece altında seyretmesi beklenmektedir.



Rüzgarın; ülkemizin batısında kuzey ve kuzeydoğu, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ANKARA °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

İZMİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı