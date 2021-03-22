Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 22 Mart 2021

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı hakkında basını bilgilendirmesi bekleniyor.

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 22 Mart 2021

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "22 Mart Dünya Su Günü" kutlamalarına katılacak.

(Ankara/09.30)

2- TÜİK, 2020 yılına ilişkin İşgücü İstatistikleri ile şubat ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

(Brüksel)

2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı hakkında basını bilgilendirecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik 39 kişinin yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. 

(İstanbul)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜRKSOY'u ziyaret edecek.

(Ankara/13.00)

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021, 09:44
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