Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 22 Mart 2021

EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "22 Mart Dünya Su Günü" kutlamalarına katılacak.
(Ankara/09.30)
2- TÜİK, 2020 yılına ilişkin İşgücü İstatistikleri ile şubat ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- AB Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.
(Brüksel)
2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı hakkında basını bilgilendirecek.
(Brüksel)
GÜNCEL
1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik 39 kişinin yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(İstanbul)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜRKSOY'u ziyaret edecek.
(Ankara/13.00)Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021, 09:44