Üç ilde göz gözü görmüyor
Kocaeli, Düzce ve Sakarya'da sis nedeniyle deyim yerindeyse göz gözü görmüyor. Yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.
Kocaeli ve Sakarya'da sis etkisini gösteriyor. Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde de sis etkisini gösteriyor.
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri ile İzmit Körfezi'nde yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.
Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kent merkezinde, sisin etkili olduğu kentin yüksek kesimlerindeki mahallelerde sürücüler trafikte dikkatle ilerledi. Trafik ekipleri, sürücüleri hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.
Etkisini denizde de gösteren sis nedeniyle Körfezde bulunan bazı gemiler, silüet görüntüsü verdi.
Sakarya'nın yüksek kesimlerinde de sabahın erken saatlerinde sis etkili oldu.
Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'nde sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oluyor
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkisini gösteriyor.
Otoyolun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Güzergahı kullanan sürücüler, görüşme mesafesinin düştüğü yolda yavaş seyrediyor.
Bölgede ring halinde görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları için uyarıyor.