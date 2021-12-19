banner39

banner35

Yağışlı hava 3 gün sonra yurdu yurdu terk edecek

Ülkenin büyük kesimini etkisi altına alan yağışlı havanın 22 Aralık Çarşamba itibarıyla etkisini kaybedeceği belirtildi.

Hava Durumu 19.12.2021, 17:51
Yağışlı hava 3 gün sonra yurdu yurdu terk edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sıcaklık 21 Aralık Salı gününden itibaren Ege ve Akdeniz kıyı kesimi dışında kalan kesimlerde hissedilir derecede düşecek, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredecek.

Ülke genelinde etkili olan yağışlı havanın 22 Aralık Çarşamba günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Soğuk havanın ise hafta sonuna kadar etkili olması, sıcaklığın 24 Aralık Cuma günü batı kesimlerden başlayarak artması ve mevsim normalleri civarına çıkması bekleniyor.

banner53
#yağışlı hava
Yorumlar (0)
7
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?