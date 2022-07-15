Yurt genelinde hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzeydoğusu ile güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden bekleniyor.

Hafta sonu havası

Hafta sonu Doğu Karadeniz'in doğu kesimlerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak, kalan kesimlerde ise az bulutlu ve güneşli hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarıın kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bazı illerde hava durumu

Hafta sonu yurdun tamamına yakınında yağış beklenmezken, en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara'da 30-32, İstanbul'da 29-31, İzmir'de 36-38, Antalya'da 34-36, Diyarbakır'da 39-42, Samsun'da 25-28, Adana'da 34-35, Erzurum'da 34-35 olması bekleniyor.