Kurutulmuş halde kullanılması sakıncalı bitkiler

Fesleğen

Fesleğen, tartışmasız tazesinin kurutulmuşundan daha lezzetli olduğu bilinen bir ottur. Yemek uzmanları, kurutulmuş fesleğenin tadının hiçbir şeye benzemediğini ve tamamen para kaybı olduğunu söylüyorlar. Taze fesleğen ise öyle güçlü bir aromaya sahiptir ki içerisine girdiği soslara, salatalara, kızartmalara ve yemeklere ayrı bir lezzet verir.

Kişniş

Kişniş kurutulduğunda bir miktar tadını korur ancak tazesindeki o aroma ve lezzeti kurutulmuşunda asla bulamazsınız. Kişniş kolay büyüyüp hemen toplanmazsa tazeliğini ve canlılığını yitirebilir. Ancak toplandıktan sonra uygun şekilde saklanırsa birkaç hafta buzdolabında kalabilir.

Maydanoz

Kurutulmuş maydanoz, pek çok yemekte kullanılabiliyor ancak bir tarifte taze maydanoz kullanmanız isteniyorsa bunun yerine asla kurutulmuş olanını kullanmayın. Taze maydanoz, güçlü bir aromaya sahiptir ve salatalara çok yakışır. Ayrıca taze maydanoz sindirim için de yararlıdır. emekten sonra taze maydanoz çiğnemek, sarımsak ve soğan gibi aromatik gıdalardan kaynaklanan ağız kokusu ile mücadeleye de yardımcı olabilir.



Taze ot doğru şekilde nasıl saklanır?

Peki, bir hafta içinde kullanmayı düşündüğünüz taze bitkileri nasıl saklamanız gerektiğini biliyor musunuz?



Bitkini gövdesindeki tüm ipler, kesin ve bağı su dolu bir kabın içerisine dik şekilde yerleştirerek buzdolabına koyun.



Bitkilerin aromalarından daha uzun süre faydalanmak istiyorsanız yaprak ve saplarını buz küpleri içerisine yerleştirerek su ve zeyintinyağı ile de dondurabilirsiniz.

Kaynak: Milliyet