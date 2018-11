Afrika'nın Beyaz Sesi

Wilbur Addison Smith 9 Ocak 1933’de şimdiki adı Zambiya olan Kuzey Rodezya’da doğdu. Eğitimini Michaelhouse'daki Rhodes Üniversitesinde tamamladı.

Romanlarının ana temalarını özellikle Afrika olarak seçmiştir. İlk romanı olan Bencil'i Salisbury vergi dairesinde çalışırken yazmıştı. Bu kitabının getirdiği başarı ile cesaretlenerek yazar olarak çalışmaya başladı.

Bugüne kadar 30’dan fazla roman kaleme alan yazarın kitaplarının tamamı 26 dile çevrilmiş ve tüm dünyada 100 milyondan fazla satış rakamına ulaşmıştır. Yirmi dokuz yaşında yazdığı ilk romanı ile adından söz ettiren yazar, 31 yaşında kaleme aldığı Bencil (When The Lion Feeds) isimli romanı ile büyük bir başarı elde etmiş ve o günden beri çok satanlar listelerinin vazgeçilmez ismi haline gelmiştir.

İlham kaynağı Afrika olan yazara göre, bu kıtada yüzyıllarca önce meydana gelen olaylar hâlâ burada yaşayan insanların hayatlarını belirlemeye devam etmektedir. Bu olaylar ister Güney Afrika’nın uçsuz bucaksız topraklarında, ister eski Mısır’ın esrarengiz dünyasında olsun, Wilbur eserlerine kalbini koyarak yazar. “Hatalı bir adım ya da yanlış bir kelime, eserin bütün büyüsünü bozar” diyen Wilbur, romanlarının can alıcı noktalarının ayrıntılar ve gerçekler olduğunu vurgular.

Afrika’daki insanlar ve vahşî hayatın korunması için gönüllü elçilik yapıp, onların haklarını savunmakta olan Wilbur Smith' e 2002 yılında World Forum on the Future of Sport Shooting Activities tarafından Atış Sporları Elçiliği ödülü verildi.

Smith tarafından yazılan kitaplar üç ayrı seri halindedir ve bu seriler, kahramanı olan aileleri ve içinde yaşadıkları zaman aralıklarını anlatır.

Smith, altmış bin dönümlük çiftliğinin bir bölümünde, üçyüz yıl önce Afrika’da yaşamış olan soyu tükenmiş hayvanları tekrar üretmeye çalışıyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2018, 18:44