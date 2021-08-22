Bebeğini, tahliye için bindiği ABD askeri uçağında dünyaya getirdi
Kabil'den Orta Doğu'daki bir ABD üssüne tahliye edilen uçakta bulunan ve uçak Almanya'daki Ramstein Hava Üssü için yola çıktığı sırada doğum sancıları başlayan hamile kadın, Ramstein Hava Üssü'ne indikten hemen sonra uçakta doğum yaptı.
Afganistan'dan tahliye edilen bir kadının, ABD'nin askeri uçağında bebeğini dünyaya getirdiği bildirildi.
CNN'deki habere göre, ABD Hava Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kabil'den Orta Doğu'daki bir ABD üssüne tahliye edilen uçaktaki hamile kadının, uçak Almanya'daki Ramstein Hava Üssü için yola çıktığı sırada doğum sancılarının başladığı belirtildi.
Kadının uçuş sırasında düşük hava basıncı nedeniyle komplikasyonlar yaşamaya başladığı ifade edilen açıklamada, pilotun kabin basıncını yükseltmek için alçalmaya karar verdiği, bu sayede annenin hayatının kurtarıldığı aktarıldı.
Açıklamada, kimliği açıklanmayan kadının Ramstein Hava Üssü'ne indikten hemen sonra uçakta bir kız bebek dünyaya getirdiği, anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu kaydedildi.
AA