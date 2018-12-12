Belgrad Kadısı'na Yollanan Ferman

Kanunî Sultan Süleyman Hân, 1389 yılında yapılan Kosova Savaşı ile fethedilen, Arnavutluk'a bağlı olan (Sırbistan değil) Belgrad Bölgesi’nde yaşayan halkın haklarının korunması için, 1558 yılında Belgrad Kadısı’na gönderdiği İnsan Hakları Fermanı’nda şöyle buyurmaktadır:

1- Devlet askerleri (Sipahiler), biçilmeyip el ile yolunan ottan zorla vergi alırlar imiş, kaldırdım!

2- Askerler, ev yakınında bulunan bağ, bahçe ve bostanlardan yemeklik için üretim yapanlardan para almak isterler imiş, almasınlar, yasakladım!

3- Boş yerlere tarla açanlardan, ihyâ edenlerden vergi alınmasın!

4- Nehirdeki dolap ve karaca değirmenler, yeni yapılmış olsalar dahi fazla vergi alınmasın!

5- Askerler, tarla ürünlerini satmak için, halkın pazar yerine götürmelerini isterler imiş. Pazara götürülmesin, teklif dahi edilmesin!

6- Askerler “boyunduruk hakkı” diye vergi almasınlar!

7- Askerler savaşa gitseler, geride kalan mallarını köy halkından güvenilir adamlar korusunlar!

8- Yeni evlenen yeniçerilerden ‘gerdek hakkı’ diye vergi alınır imiş, bundan böyle alınmasın!

9- Savaş esnasında bile askerler eve girip arı kovanlarına dokunmasınlar!

10- Evleri yanında ve sancakları altında olan kovandan dahi vergi aldırmayasın!

11- Kovan hakkı bahanesi ile askerler savaş esnasında bile bu bahaneyle evlere girmekten men eylensin! Bu husus için şikâyet ettirmeyesin!

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2018, 16:29