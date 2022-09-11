İki kardeş bir saat arayla vefat etti

Ordu'da iki kardeş bir saat arayla hayatını kaybetti.

Altınordu ilçesinde kronik rahatsızlığı bulunan Sami Özdemir (78) dün evinde, özel bir hastanede koah tedavisi gören kardeşi Muzaffer Özdemir (60) ise bir saat sonra hayatını kaybetti.

İki kardeşin bir saat arayla vefatı, ailelerinde büyük üzüntüye neden oldu.

Ulubey ilçe meydanında öğlen vakti kılınan cenaze namazlarının ardından iki kardeş ilçeye bağlı Yeni Mahalle'deki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye, yakınları ile Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, MHP Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk ile çok sayıda vatandaş katıldı.