Laos köylüleri savaş kalıntılarından takı yaparak geçiniyor

Bir zamanlar dünyanın en çok bombalanan ülkelerinden olan Laos'ta, savaştan kalan materyaller takı haline getiriliyor.

Laos'un kuzey doğusundaki Xieng Khouang eyaletindeki Ban Napia köyüne bırakılan bir bombanın şarapneli artık gümüş renkli bir güvercin.

Mayınlarla dolu arazilerin sadece küçük bir alanı tarıma müsait ve köylüler burda pirinç yetiştiriyor.

Bahçesindeki küçük fırında savaştan kalan metal atıkları mücevher ve süs eşyasına dönüştüren Laoslu kadınlar için artık bu yeni bir para kazanma yolu olmuş durumda.

Vanthon isimli Laoslu kadın, “Tarlamız henüz bombalardan arındırılmış değil, bu yüzden bizim için esas gelir kaynağımız bu metallerden süs eşyası yapmak. Çiftçilik yaparken dikkatli olmalıyız, tarlada çalışırken ayağımızın yanlışlıkla bir bombaya çarpmamasını umuyoruz. Arazi temizlendiğinde, daha fazla çiftçilik yapabiliriz. ” diyor.

ABD, 1964'ten 1973'e kadar ikinci Indochina Savaşı sırasında Laos'a 2 milyon tondan fazla bomba attı ve Kuzey Vietnam'a tedarik yollarını aksattı.

Bu bombaların yaklaşık yüzde 30'u patlamamış ve patlamamış mühimmatı temizleyen bir İngiliz yardım kuruluşu olan Mines Advisory Group (MAG)'a göre, günlük rutinler ile ilgili olarak köylülere ölüm ya da yaralanma riski getirmiştir.

MAG, yaklaşık bin 600 kilometre karelik alanın - büyük bir ihtimalle Londra'nın büyüklüğünde bir alan - hala dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Laos'ta temizlenmesi gerektiğini tahmin ediyor.

MAG'a göre Lao topluluklarının “arazilerini tam olarak kullanmalarını” ve daha iyi gelir elde etmelerini engelliyor.

MAG Güneydoğu Asya Direktörü Greg Crowther, “İnsanlar 40 yıldır patlamamış mayınların arasında yaşamakta ve günlük risk ve ölüm korkusundan ya da patlamamış bombalardan kaynaklanan yaralanma korkusuyla yaşamaktan başka çareleri yoktur” dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2018, 13:44