Lavabo Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Lavabo, her mutfağın temel unsurlarından biridir. Yıkama ve yemek hazırlama alanının, musluk ve tezgâhı ile birlikte temel taşıdır. Lavabo seçmek için mutfağınızda bulunan alanı, malzemeyi ve tezgâh tipini hesaba katmalısınız.

Lavabo Çeşitleri

Bir lavabo seçerken ilk karar, gömme veya tezgâhın altına yerleştirilip yerleştirilmeyeceğidir. Tezgâhın malzemesine bağlı olarak, lavaboyu yerleştirmenin birkaç yolu arasından seçim yapabilirsiniz. Ancak unutulmamalıdır ki doğru kullanım için lavabo çeşitleri arasından kaliteli ve uygun ürünler seçilmelidir!

• Tezgâh altı lavabolar: Granit, taş veya sentetik tezgahlar için önerilir. Cam lavabolar için mevcut değildir.

• Yerleşik: Paslanmaz çelik, cam, tektonit (cam elyafı, polyester reçine ve mineral bileşenlerin bir karışımı), ve mineral dolgularda mevcuttur. Laminat ve ahşap tezgahlar için tavsiye edilir, ancak her türlü tezgâh üzerine kurulabilirler.

Lavabo Seçimi Nasıl Yapılır?

Bir lavabo seçerken verilmesi gereken 2. karar ise şekli veya bileşimi ile ilgilidir. Bu karar, mevcut alan ve mutfağın dağılımından etkilenir. Lavabonun boyutu bu iki ölçüme bağlıdır; toplam kullanılabilir alan ve alanın genişliği.. Bu iki unsuru değerlendirdikten sonra lavabo seçimine başlayabilirsiniz. Evim üzerinden incelediğiniz takdirde sizler için üretilmiş pek çok farklı model ve tarzda uygun lavabo modellerini göreceksiniz.

Yuvarlak ve tek hazneli lavabolar, küçük mutfaklardaki alanı optimize etmenize yardımcı olur. 2 kovalı ve dahili süzgeçli köşeli olanlar, köşelerdeki ölü bölgeden yararlanmanızı sağlar. Süzgeçli bir lavabo seçerseniz, onu solda, sağda veya her iki konuma da uygun olarak seçmelisiniz. Ocak ile lavabo arasında minimum 60 cm mesafe olması gerektiğini hatırlatırız.

Malzemeye bağlı olarak, farklı lavabo türleri ayırt edilebilir; paslanmaz çelik, sentetik lavabolar, cam, tektonit ve mineral yüklü reçine kompozit lavabo olmak üzere pek çok çeşit bulunmaktadır. Malzeme, çizilmelere, darbelere ve kireç tutmaya karşı dayanıklılık performansını etkiler.

• Paslanmaz çelik (cilalı veya dokulu): Darbeye karşı maksimum direnç sunan, ancak çizilmeye ve kireçlenmeye karşı savunmasız olandır. Temizlemesi de oldukça kolaydır.

• Sentetik: Çizilmeye karşı yüksek direnç sağlar, düşük kireç tutma ve olağanüstü şok direnci sunar. 280 dereceye kadar sıcaklıklara dayanıklıdır. Diğer bir avantajı, çok çeşitli renklerde mevcut olmalarıdır.

• Cam: çizilme direnci ve kirece orta tolerans gösterir. Cam, darbeye karşı en büyük zayıflığı sunan malzemedir ancak buna karşılık pürüzsüz yüzeyinden dolayı çok hijyeniktir.

Ek olarak, lavaboların yapımında farklı malzemelerde kullanılabilmektedir. Nadiren de olsa lavabolarda aşağıdaki gibi farklı malzemeler de vardır;

• Tektonit: Katı reçinelerin karışımından oluşan bir malzemedir. Tamamen pürüzsüz olduğundan temizliği kolaylaştırır. Yüzey çiziklerine dayanıklıdır. 300 ° C'ye kadar sıcaklıklara dayanabilir.

• Mineral yüklü reçine kompozit: darbeye ve termal değişikliklere dayanıklıdır.

Lavaboların Temizliği ve Bakımı

Bir lavaboyu diğerine tercih etmenin nedenlerinden biri, zaman içinde ve kullanımda temizliği ve bakımı kolay olmasıdır. Gerek lavabo temizliği gerekse lavabolar ve türleri hakkında bilgi almak ve ürünlere göz atmak için http://www.evim.com a davetlisiniz. Lavabolarda kullanılan malzemeler şu şekilde temizlenmektedir;