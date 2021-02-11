Demokrasiye güven giderek azalıyor!

Cambridge Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, Y kuşağının bugüne kadar demokrasiye en az inanan kuşak olduğunu ortaya koydu. 5 milyon kişinin katılımıyla yapılan araştırmaya göre, 1981-1996 arasında doğan milenyum yani Y kuşağı, demokrasinin performansı karşısında hayal kırıklığı yaşıyor. Sonuçlar, önceki kuşakların aynı yaş aralığında demokrasiye daha çok güvendiğini gösteriyor.

Özellikle Avrupa, Kuzey Amerika, Afrika ve Avustralya'da Y kuşağı mensuplarının demokratik yönetimlerden pek de memnun olmadığı, memnuniyetin en düşük olduğu ülkeler arasında ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Avustralya gibi ülkelerin de bulunduğu belirtildi.

Demokrasiye duyulan inancın nispeten daha yüksek olduğu ülkeler arasında Doğu Avrupa'daki eski sosyalist ülkelerle Almanya ve Güney Kore yer aldı.

Araştırma raporunda, Y kuşağının önceki kuşaklara göre demokrasiye inanmamasının arkasında giderek büyüyen gelir eşitsizliği ve işsizlik bulunduğu vurgulandı. Raporda ABD nüfusunun neredeyse yüzde 25'ini oluşturan Y kuşağı üyelerinin toplam gelirin sadece yüzde 3'üne sahip olduğuna da dikkat çekildi.

Kaynak: Independent Türkçe