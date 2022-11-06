Yetim çocukların eserleri Sirkeci Tren Garı'nda sergileniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle "Gelecek Gençlerin" projesi kapsamında yapılan etkinliğin açılışında konuşan Telif Hakları Genel Müdürü H. Ziya Taşkent, serginin çok kıymetli eserlerden oluştuğunu söyledi.

Taşkent, Telif Hakları Genel Müdürlüğünün toplumda telif bilinci oluşması amacıyla eğitimler verdiğini belirterek, "Kültür ve sanat ürünleri insanların temaşa ettiği, zevk aldığı estetik değerlerdir. Günümüz dünyasında bunlar aynı zamanda birer ekonomik değere karşılık geliyor. Katma değeri çok yüksek bu ekonomik değerlerin korunması genel müdürlüğümüzün takip ettiği başlıklardan biri." dedi.

"Gelecek Gençlerin" programının beklediklerinden fazla ilgi gördüğünü dile getiren Taşkent, şunları kaydetti:

"Destek verirken bizi en mutlu eden başvurular genelde STK'lar ve üniversitelerdi. Bugün de bir STK'nın programındayız. Bu desteklerin doğru yerlere ulaştığının bir göstergesi. Ben bu destek program vesilesiyle Anadolu'nun çeşitli yerlerinde farklı etkinliğe katıldım. Destek alan 68 proje içinde Kardeş Payı Yardımlaşma Derneğinin dezavantajlı grupların elinden tutuyor olması çok değerli. Genç kardeşlerimiz eser üretiyor olmakla beraber eser sahibi olma unvanları kazandılar. Bu eserlerin ekonomik bir değere dönüştürmek de burada olanların teveccühüyle gerçekleşecek. Projenin kurgulanmasından dolayı dernek başkanımıza ve dernek yönetimine, yürütülmesinden dolayı değerli hocalarımıza değerli teşekkür ederim."

Kardeş Payı Yardımlaşma Derneği Başkanı Nurullah Yabanigül ise derneğin 2017'de babasını kaybeden çocuklara destek olmak amacıyla kurulduğunu belirterek, "Derneğimiz bir kısmı Suriyeli olup, savaş sonrası ülkemizde yaşamaya başlayan bir kısmı ise halihazırda Türkiye'de yaşayan çocukları kapsamaktadır. Bugün 67 aile 239 yetim çocuğumuza destek vermekteyiz." diye konuştu.

Yabanigül, söz konusu ailelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra derneğin faaliyetleri arasında kültürel ve sosyal etkinlikler olduğuna da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Derneğimizin çatısı altında İçişleri Bakanlığı ile ortak projeler gerçekleştirmekteyiz. Bugün bizi burada bir araya getiren proje ise Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle gerçekleşti. Proje kapsamında 6 ay boyunca çocuklarımızın öncelikle sanatsal becerilerini geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda kültür gezileri, atölye çalışmaları, farklı sanat dallarının tanıtımı ve uygulamaları gerçekleştirildi. Bugün bu projenin çıktısı olan kıymetli eserlerini, değerli izleyicilerimizle buluşturuyoruz. Bundan sonra yapacağımız kültürel ve sosyal etkinliklerle daha çok çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz."

Etkinlik, katılımcıların sergilenen eserleri incelemesi ve toplu fotoğraf çektirmeleriyle sona erdi.