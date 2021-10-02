1894 doğumlu adam hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı insanı olarak kabul edilen Eritreli Natabay Tinsiew, 127 yaşında hayatını kaybetti.

1894 doğumlu Tinsiew'in ailesi, dedelerinin 10 yaşında vaftiz edildiğini ve gerçek yaşının 137 olduğunu iddia etti.

Eritreli aile, dedelerinin "dünyanın en uzun yaşayan insanı" olarak kayıtlara geçmesi için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruda bulundu.

Kilise kayıtlarında yaşının 127 olduğu belirtilen ve 1894 yılında doğan Natabay Tinsiew, geçtiğimiz pazartesi günü Eritre'nin Azefa adlı köyünde yaşama veda etti.

Tinsiew'in vefatı sonrası ailenin dördüncü kuşak üyesi (Tinsiew'in torunun torunu) Zere Natabay, dedesinin kayıtlara geçmesi için Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileriyle temasa geçti. Büyük torun Zere, dedesinin aslında 137 yaşında olduğunu, o dönemde kasabada din adamı olmadığı için dedesinin 10 sene sonra vaftiz edildiğini iddia etti.

Zere Natabay, doğum belgesi de dahil olmak üzere dedesinin kilise kayıtlarını yetkililere iletirken, Guinness Rekorlar Kitabı görevlilerinin dede Natabay'ın 10 yaş daha büyük olduğu iddiasını araştırmaya başladı.

Natabay, hayvancılıkla uğraşan ve kendisinden sonra 5 nesil gören dedesinin sabırlı, cömert, neşeli ve yardımseverliğiyle tanınan biri olduğunu, uzun yaşamasının sırrının bu özellikler olduğunu söyledi. Dede Natabay'ın dağlarla kaplı 300 kişilik bir köyde huzurlu bir şekilde yaşama veda ettiğini kaydedildi.

Kasabada görevli Katolik Papaz Mentay kayıtların aileyi doğruladığını söylerken, bölge sakinleri de Tinsiew'in 120. yaş gününü kutladığında onun yanında olduklarını belirtti.

Önceki dünya rekorundan 5 sene daha fazla

Tinsiew'in 137 yaşında olduğu kanıtlanmasa da eldeki belgelere göre, 127 ile "dünyanın en uzun yaşayan insanı unvanını" elde ettiği düşünülüyor.

Daha önce 122 yıl 164 gün yaşadığı öne sürülen Fransız Jeanne Calment, Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en uzun yaşayan insanı olarak girmişti.

Kaynak: Euronews