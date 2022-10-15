"3 milyon dolar ceza aldım, 30 milyon dolar kazandım"

"Checc'n In Podcast with Big U" adlı podcast'e katılan Tyson, "Bu olay nedeniyle 3 milyon dolar ceza almıştım. O günden beri de sanırım 30 milyon dolar kazandım" dedi.

Tyson, 28 Haziran 1997'de Holyfield'a karşı çıktığı rövanş maçında boksörün kulağını ısırıp kopararak büyük tartışma yaratmıştı.

Olayın ardından maçtan diskalifiye edilen Tyson, boks lisansını kaybetmiş ama daha sonra tekrar müsabakalara girmesine izin verilmişti.

İkili bu olaydan 12 yıl sonra ilk kez bir araya gelmiş ve aralarındaki buzları eritmişti.

56 yaşındaki dövüşçü, maçta Holyfield'ın kendisine birkaç kez kafa attığını ve bunun için ceza almadığını savunarak, boksörün kulağını bunun için ısırdığını söyledi.

ABD'li dövüşçü, ağırsıklet şampiyonluğu kazanan en genç boksör olma unvanını halen koruyor. "Demir Mike" takma adıyla da tanınan boksör, bu şampiyonluğu 20 yaşındayken kazanmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe