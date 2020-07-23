Asım abiyi kaybettik

Osman Hulusi Boyraz

Ben onu Dünya Bülteni’nde yeni editör olduğum yıllarda tanımıştım. Gayretli, koşturan, sürekli bir şeyler anlatan, heyecanını hiç kaybetmeyen biriydi.

Edebiyat aşığıydı, dergicilikle hemhal olmuştu. Edebiyatı okumayı, yorumlamayı, ondan aldığı zevki paylaşmasını bilen biriydi. Şimdi bize veda etti, biz ona yeterince vefa gösterdik mi onu da bilmiyorum ama artık çok da bir önemi kalmadı.

Yine böyle bir zamanda Akif abinin vefat haberini almıştık, yine twitterdan okuyup donup kalmıştım. Bugün de yine öyle oldu, yine göğsüm sıkıştı, yine inanamadım ama hayat da ölüm de bizim için. İnanıyoruz ki ahiret var, inanıyoruz ki bu dünya fani ve bizler kalıcı değiliz. Asım abi bu sofradan bizden önce kalktı, biz de sıramızı bekliyoruz. Göçenlerin sayısı arttıkça da insanın burada ağzının tadı gittikçe bozuluyor.

Cenab-ı Mevla Akif abimizin kabrini pürnur eylesin, Asım abimizi ona cennet komşusu eylesin. Bundan sonra onun için sadece dua edebiliriz. Ama onun geride bıraktığı emanetleri var. Artık onlara karşı vazifeliyiz.