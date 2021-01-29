Beşinci kol faaliyetleri nedir?

Beşinci kol nedir soranlar için, müdahale sonucu ele geçirilemeyen bir kitleyi ya da devleti casusluk, terör, sabotaj ya da propaganda, casusluk, sabotaj ya da terör yoluyla müdahaleye uygun hale getirmeye denir. Böylece fiili savaşa geçildiğinde daha kolay zafer kazanılması amaçlanır. Karşı tarafa manevi olarak yıkıcı etki uygulanır.

Beşinci kol faaliyetlerinin tarihçesi

Beşinci kol faaliyetlerinin tarihçesi oldukça eskiye dayansa da ilk olarak bu ifade 1936 - 1939 İspanya İç Savaşı esnasında General Franco tarafından dile getirildi. Franco'nun yönettiği ordular Madrid'e dört koldan saldırmış, bu sırada generale bağlı istihbarat birimleri şehirde ayaklanma çıkarttı. Böylece Madrid'in düşmesine yardımcı oldu.

Öte yandan İlk Çağ'dan bu yana pek çok uygarlık, düşmanlarına karşı bu çalışmayı yürüttü. Özellikle Roma İmparatorluğu beşinci kola çalışmasını sık sık kullandı. İmparatorluk, kavimler Göçü esnasında Roma topraklarına giren kavimler arasında huzursuzluk çıkartmak için casusluk ve propaganda yoluna başvurarak onları topraklarından uzaklaştırmak istedi.

Kartacalı Hannibal ise bu taktiği Roma'ya karşı kullandı. Zaıf düşen ordusuna eleman temin etmek ve Roma'ya karşı çatışan kavimleri kendi safına çekmek için beşinci kol faaliyetlerine girişti.

Beşinci kol faaliyetleri 1. Dünya Savaşı ve sonrasında da çoğu kez uygulandı. Hatta söz konusu faaliyetler için hemen hemen her ülke birimler oluşturdu. MİT, MOSSAD, CIA gibi...

Beşinci kol çalışmalarını iyi bir şekilde kullanan ilk devlet Nazi Almanyası olarak öne çıkar. Gestapo aracılığıyla çeşitli devletlere sızan Naziler, halkı kendi yanına çekmek için çalıştı. Nazi Almanyası, II. Dünya Savaşı esnasında bazı ilkeleri işgal ederken 5. kol faaliyetlerini ana koşul olarak gördü.

Norveç, 8 Nisan 1940 tarihinde işgal edildi. İşgalden bir günce ülkedeki devlet görevlilerine Polonya'nın işgaline ait film gösterildi. Filmde Alman ordusuna direnildiği zaman neler olabileceği anlatılıyordu. Bu sayede işgal günü geldiğinde Norveç başkanı bu duruma direnmedi.

Beşinci kol faaliyetlerinde kimler çalışır?

Beşinci kol faaliyetlerinde kimler çalışır sorusunun cevabı bir hayli geniştir. Fabrika işçisinden devlet yöneticilerine kadar herkes 5. kol faaliyeti içerisinde yer alabilir.

Beşinci kol faaliyetlerinin çalışanları temelde şu şekildedir:

1- Özel olarak yetiştirilmiş kişiler: Beşinci kol çalışmalarında beyin takımıdır ve teşkilatın en değerli elemanlarıdır

2- Bilim zümresi, sanatçılar, film yıldızları: KArşı ülkeye sokulan bu isimler görevleri boyunca bir ya da birkaç kez faaliyet yürütürler.

3- Yerli unsurlar: Devletin politikalarına muhalif olan kişi ya da topluluklardır.

4- Çıkarcı kesim: Her türlü işte kullanılan bu kesim, para karşılığı tutulmuştur.

5- Hiç bilmeyerek alet olanlar.

Beşinci kol faaliyetleri nasıl çalışır?

Beşinci kol faaliyetleri nasıl çalışır sorusu, konuyla ilgili bir diğer başlıktır. Öncelikle bu faaliyetler için insan psikolojisi ve sosyolojik durum çok iyi analiz edilmelidir. Mukavemeti yüksek olan bir toplumda 5. kol çalışmaları işe yaramaz. Dolayısıyla öncelikle bu kesime saldırı yapılır.

- Medyaya dikkat

5. kol çalışmaları için en önemli araçlardan biri medyadır. Bu sebeple düşman ülke ya da topluma medya aracılığı ile ahlakı bozan ve kültür seviyesini düşüren yapımlar sunulur. Bunlar bir film, dizi ya da TV programı olabilir. İzlenme sayısını arttırmak için halk içinde itibar görmüş sanatçılar bu işe alet edilir.

- Moda tehlikesi

Ayrıca moda, kolay para kazanma yolları, uyuşturucu, zina, mübah olmayan eğlence gibi pek çok faaliyet de 5. kol çalışması kapsamındadır.

Moda ile israf kültürü ve lüks hevesi aşılanır. İsraf ve lüks için para lazım olduğu için suistimalin yolu açılır. Piyango ve loto gibi kumar oyunları ise toplumu kolay paraya iter. Böylece daha büyük kumara geçiş kolaylaşır. Uyuşturucu, zina ve mübah olmayan eğlence gibi faaliyetlerin yaygınlaştırılması ise gençliğin yapısını bozmak içindir. Böylece en başta inançlı toplum ve aile yapısı bozularak 'milli bilinç' yok edilir.

Beşinci kolun en önemli silahlarından biri de modadır. Moda beraberinde israf ve lüksü getirir. Bu da bol para harcamak demektir. Para yoksa suistimal imdada yetişir.

- Aşk adı altında zina pazarlaması

İçki, zina ve kumar 5. kol faaliyetlerinin en güçlü silahlarıdır. Bu üç kötü faaliyeti benimseyen toplumlarda dürüstlük kavramı yok olur. Onun yerine zevk ve eğlence düşkünü bir toplum ortaya çıkarak dolandırıcılık faaliyetleri artar. Bu zararlı kavramlar ise 'güzel ve masum' nitelendirmeler ile topluma pazarlanır.

- Bilgisiz ve psikolojik olarak sorunlu bir toplum

Özetlemek gerekirse; beşinci kol faaliyetleri ile düşman olarak tanımlanan devletin halkına saldırılır. Bu devleti yıkmak için, devletine sahip çıkmaktan uzak kitleler oluşturulur. Bununla birlikte farklı ideolojiler benimseyen gruplar inşa edilir. Devletine sahip çıkmayan gruplar eylemsizliği itilirken, inşa edilen farklı ideolojik gruplar arasında da çatışma çıkartılır.

Sonuç olarak ahlaktan uzak ve cahil bir gençlik, sadakatsiz insanlar, hem fizyolojik hem de psikolojik olarak sorunlu toplum amaçlanır.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021, 17:18