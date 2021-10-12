Bu kurbağanın 2 başı, altı bacağı var

Amerika Birleşik Devletleri'nde koruma altındaki üreme alanında bulunan iki başlı ve altı bacaklı kaplumbağa gözlem altına alındı. İki haftadır izlenen kaplumbağanın yeme, içme ve hareketlerinin normal devam ettiği kaydedildi.

ABD'nin doğu kıyılarında yer alan Barnstable'de koruma altında tutulan kaplumbağa yumurtlama bölgesinde 2 başlı ve 6 bacaklı bir kaplumbağa bulunduğu. Görevliler kaplumbağayı hastanede gözlem altına alarak beslenme ve yaşam şeklini incelemeye başladı.

Şu ana kadar X-ray ışınlarıyla yapılan incelemede, kaplumbağanın bel altında birleşen iki ayrı omurgası olduğu ve bacakların farklı beyinler tarafından kontrol edildiği gözlendi.

New England Vahşi Yaşam Merkezi'nin açıklamasında kaplumbağanın şimdiye kadar yumurta sarısı ile beslendiği, bundan sonraki aşamada mide ve bağırsak kanallarının ne şekilde gelişim gösterdiğinin inceleneceği belirtildi.

Kaplumbağa şimdilik yüzebiliyor ve hareket edebiliyor. Ayrıca aldıkları besinleri sindirebilen kaplumbağanın günden güne kilo aldığı gözlemlendi.

Hayvanlar aleminde nadir rastlanan bipali, yani iki başlılık durumu, genetik bir durumdan çok fetal bir gelişim kazası olarak biliniyor. İki başlı hayvanlar genelde uzun ömürlü olmuyor.

Kaynak: Euronews