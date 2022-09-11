Bu ünlüler 11 Eylül saldırılarından kıl payı kurtuldu

Birçok insan 11 Eylül'de geç kalan trenler, duyulmayan alarmlar veya mucizelere dönüşen diğer aksilikler sayesinde felaketten son anda kurtulduğu hikayelere sahip. Bu hikayelerden bazıları da ünlülere ait. O gün mahvolan uçaklarda veya binalarda bulunma tehlikesine çok yaklaşan ünlülerden bazılarına, 21 yıl sonra bir göz atalım.

Michael Jackson

Michael Jackson'ın ağabeyi Jermaine'e göre, Popun Kralı'nın 11 Eylül 2001'deki programında Dünya Ticaret Merkezi'nde bir sabah toplantısı vardı. Şans eseri, uyuyarak toplantıyı kaçıran müzisyen, bunu annesi ve kardeşleriyle gece geç saatlere kadar muhabbet etmesine bağlamış.

Ağabey Jackson, yıllar sonra kaleme aldığı Yalnız Değilsin Michael: Bir Kardeşin Gözünden adlı anı kitabında, bu kıl payı kurtuluşu anlattı:

Neyse ki hiçbirimizin Michael'ın o sabah İkiz Kuleler'den birinin tepesinde bir toplantıya katılacağından haberi yoktu. Bunu ancak annem onun iyi olduğundan emin olmak için otelini aradığında öğrendik. O, Rebbie [Jackson] ve birkaç kişi daha onu gece 3 civarında oraya bırakmış. Ona 'Anne, senin sayende iyiyim' dedi. 'Beni o kadar geç saatlere kadar konuşturdun ki uyuyakaldım ve randevumu kaçırdım.'

Mark Wahlberg

Saldırı gününde, aktör Mark Wahlberg'in Dünya Ticaret Merkezi'ne çarpan ilk uçak olan American Airlines'ın 11 sefer sayılı uçuşuna binmesi planlanmıştı.

Neyse ki Wahlberg ve arkadaşları, uçağın gideceği Los Angeles'a değil, Toronto'daki bir film festivaline uçmaya son anda karar verdi.

Yıllar sonra aktör, eğer uçakta olsaydı kaçırılma olayını bizzat engelleyeceğini söyleyerek övündü.

Men's Journal'a konuşan Wahlberg, "O uçakta çocuklarımla birlikte olsaydım öyle çarpmazdı" dedi:

O birinci sınıf kabinde çok fazla kan dökülürdü ve sonra ben 'Tamam, güvenli bir yere ineceğiz, endişelenmeyin' derdim.

Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Wahlberg daha sonra açıklamaları için özür diledi.

Seth MacFarlane

Family Guy'ın yaratıcısı Seth MacFarlane, Amerika'daki en kötü terör saldırısından sağ kurtulmayı akşamdan kalmaya borçlu. Oyuncu ve karikatürist, Wahlberg ile aynı uçağa, 11 sefer sayılı uçuşa binecekti ancak havaalanına geç gitti.

MacFarlane yıllar sonra Mirror'a yaptığı açıklamada, "O uçuştaki biletim ayrılmıştı ve bir gece önce içki içmiştim, akşamdan kalmaydım ve uçağı yaklaşık 10 dakikayla kaçırdım" dedi:

Bunu çok kıl payı atlattım.

MacFarlane, CNN'e verdiği röportajda da, bir sonraki uçuş için bilet ayırttıktan sonra havalimanının bekleme salonunda kestirdiğini ve korkunç haberi öğrenenlerin şamatasının arasında 45 dakika sonra uyandığını söyledi. Uçağının Kuzey Kulesi'ne çarptığı görüntüleri gören MacFarlane, bir havalimanı barmenine aslında o uçakta olması gerektiğini belirtmiş.

Kaynak: Independent Türkçe