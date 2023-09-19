Bugün kandil mi? Mevlid Kandili ne zaman?

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mevlid, doğum zamanı demektir. Mevlid Gecesi, Rebiul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. İslam ümmeti arasında yaygın görüşe göre Peygamber Efendimizin (a.s) doğum günü olarak kabul edilmektedir.

BUGÜN KANDİL Mİ?

Hayır, bugün kandil değil. Mevlid Kandili 26 Eylül 2023 Salı gününü Çarşamba gününe bağlayan gece idrak edilecek.

Mevlid Kandili gecesi, vesilesi ile Hz. Peygamber'in (a.s) sünnetine ittiba etmenin önemi üzerinde daha fazla durulmalı, bu tip vesilelerle insanların dini hayatlarında müsbet manada gelişmeler olması için çalışmalıdır.

Bu gecede, bolca tövbe etmeli, Peygamberimiz'e (a.s) salat- ü selâm okumalı, Kur’an-ı Kerîm tilavetine ehemmiyet gösterilmeli, okunan ayetler üzerinde tefekkür edilmeli veya dinlemelidir. Yine bu gece Hz. Peygamberimizin (s.a.s) hayatını ve ahlakını okuyup anlamak, sahih hadis kitaplarından onun hadislerini okuyup manaları üzerinde düşünmek ve hayatımıza tatbik etme niyetini tazelemek de Mevlid Gecesini idrak için önemlidir.

Mevlid Kandili vesilesi ile büyükleri ziyaret etmek, onların hayır dualarını almak, vakit namazlarını aile efradı ile birlikte mümkünse Camiilerde eda etmek, Müslümanlarla birlikte olmanın zevkine varmak ve aile fertlerine de hissettirmek geceyi ihya çerçevesinde tavsiye dilecek davranışlardır.

Mevlid Gecesi gündüzünde bizden dua bekleyen yakınlarımızın kabirlerinin de ziyaret edilmesi tarih boyunca yapılmış olan güzel örflerimizdendir. Onların ruhları için Kur’an-ı Kerim okumalı, dua etmeli, onlar için de ALLAH Teâlâ’dan afv ü mağfiret dilemelidir.