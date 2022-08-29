"Çukur Adam" öldü

Brezilya'da bir yerli kabilenin son üyesinin öldüğü bildirildi. Brezilyalı yetkililer, modern dünya ile teması olmayan kişinin son 26 yıldır yalnız yaşadığını belirtti.

60 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin ismi bilinmiyor, ancak bazen hayvan yakalamak, bazen de saklanmak için açtığı derin çukurlar sebebiyle "Çukur Adam" olarak anılıyordu. 1996'dan bu yana Brezilya Yerli İşleri Kurumu (Funai) tarafından güvenliği için takipte tutuluyordu.

23 Ağustos'ta samandan kulübesinin dışındaki hamakta yatarken bulunan Çukur Adam'ın doğal sebeplerle öldüğü sanılıyor. Yetkililer, bedeninde herhangi bir şiddet izine rastlanmadığı gibi, kulübesine ve yaşadığı bölgeye bir saldırı olduğuna dair de belirti olmadığını açıkladı.

"Soykırımın son temsilcisi"

Funai internet sitesinde Çukur Adamı "yerli soykırımının son temsilcisi" olarak tanımladı.

Yerli halkaların haklarını savunan Survival International da Çukur Adam'ın ölümünü duyurduğu sosyal medya paylaşımında çevresindeki bütün yakınlarının öldürüldüğünü ve yaşam boyunca korkunç şiddete dayandığını belirterek, "Yıllar boyunca hayatını tamamen yalnız yaşadı, bütün iletişim çabalarına direndi. Şimdi öldü ve halkının soykırımı tamamlandı. Brezilya Amazonları'nın trajik öyküsü" ifadelerini kullandı.

Çukur Adam'ın son temsilcisi olduğu Tanaru yerli kabilesi, ülkenin Bolivya sınırı yakınlarındaki Rondonia eyaletinde yaşıyordu. Kabilenin önceki altı üyesi 1995 yılında öldürülmüştü. Kabilenin yedi üyesi dışındaki üyelerinin ise 1970'lerde topraklarını genişletmek isteyen çiftçiler tarafından katledildiği sanılıyor.

Brezilya Anayasası'na göre yerli halkın geleneksel topraklarını koruma hakkı bulunuyor, bu nedenle bu topraklara sahip olmak isteyenlerin yerlileri öldürdüğü biliniyor.

Ülkede halen 240 yerli kabilenin yaşadığı tahmin ediliyor. Yerli kabilelerin birçoğu yasa dışı madenciler, oduncular ve çiftçiler tarafından tehdit altında.

Kaynak: Euronews