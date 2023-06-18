Dubai vize istiyor mu? Dubai vize başvurusu nereden yapılır?

Dubai vize istiyor mu veya bu şehre girişte neler yapmak gerekiyor, Türk vatandaşlarının ne tür şartları taşıması gerekiyor?

Yaz tatiliyle birlikte seyahat planları yapan veya alternatif rotalar arayan tatilcilerin aklına gelen rotalardan biri de Dubai oluyor. Ancak buraya gitmek için neler gerektiği ise pek bilinmiyor.

DUBAİ VİZE İSTİYOR MU?

Evet, Dubai Türk vatandaşlarından vize istemektedir. Türk vatandaşları, Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat etmek için önceden vize almalıdır.

Dubai'ye seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları, seyahat amacına bağlı olarak turistik veya iş amaçlı vize başvurusunda bulunmalıdır.

Vize başvuruları Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'deki konsolosluk veya büyükelçiliklerine yapılmaktadır.

Başvuru süreci ve gereklilikler hakkında daha fazla bilgi için Birleşik Arap Emirlikleri'nin resmi konsolosluk veya büyükelçilik web sitesini ziyaret etmeniz önerilir.

DUBAİ TAM OLARAK NEREDE?

Adı bütün dünyada çok ünlü olan Dubai'nin tam olarak nerede olduğu da çok merak ediliyor.

Bu gizemli İslam şehri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir emirliği olarak Orta Doğu'da yer almaktadır.

Coğrafi olarak, Dubai, Arap Yarımadası'nın doğu kıyısında, Umman Körfezi'nin kıyısında bulunur.

Şehir, tarihi İslam şehirleri gibi değil. Daha modern yapılarıyla Avrupalılara hitaben inşa edilmiş bir vaziyette.

Şehir, Abu Dabi'nin kuzeydoğusunda yer alır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin diğer altı emirliğiyle komşudur.

Dubai, coğrafi konumu, lüks alışveriş, modern gökdelenler, turistik cazibe merkezleri ve etkileyici yapay adaları ile tanınır.

Aynı zamanda iş merkezleri, finansal hizmetler, turizm ve uluslararası ticaret için de önemli bir merkezdir.

DUBAİ'NİN ÖZELLİĞİ NEDİR? NESİ MEŞHUR?

Körfez ülkeleri arasında en tanınan şehirlerin başında gelen Duabi'ye gidecek olan turistlerin bilmesi gereken bazı özellikleri var.

İşte Dubai'nin en önemli özellikleri:

GÖKDELENLER ŞEHRİ

Dünyanın en yüksek gökdelenlerine ev sahipliği yapmasıyla ünlüdür. Özellikle Burj Khalifa, 828 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en yüksek binasıdır. Ayrıca, Marina Torch, Emirates Towers ve Burj Al Arab gibi etkileyici yapılar da şehirde bulunmaktadır.

DÜNYANIN EN İLGİNÇ YAPAY ADALARI BURADA

Palm Jumeirah, Palm Deira ve Palm Jebel Ali gibi yapay adalarıyla ünlüdür. Bu adalar, denizden kazıklarla oluşturulmuş ve lüks oteller, villalar, plajlar ve eğlence tesisleri gibi birçok turistik mekanı barındırmaktadır.

ZENGİNLERİN ALIŞVERİŞ MEKANI

Lüks alışveriş deneyimi ile ünlüdür. Şehirde birçok büyük alışveriş merkezi bulunur, bunlardan en ünlüsü Dubai Mall'dır. Burada birçok uluslararası marka, butikler ve restoranlar yer almaktadır. Ayrıca, altın ve kuyumculuk ürünleri için Gold Souk (Altın Çarşısı) da ziyaretçiler arasında popülerdir.

ÇÖL TUTKUNLARI İÇİN MUHTEŞEM BİR ADRES

Çevresindeki çöller, turistler için popüler bir destinasyondur. Çöl safarileri, kum tepelerinde jeep turları, deve sırtında geziler, kum kayağı, kum kayması ve Bedevi kamp deneyimleri gibi etkinlikleri içerir.

DÜNYANIN EN LÜKS OTELLERİ BURADA

Dubai, dünyanın en lüks otellerine ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle Burj Al Arab, 7 yıldızlı unvanıyla tanınan ve denize doğru uzanan yelken şeklindeki yapısıyla ünlüdür. Diğer lüks oteller arasında Atlantis The Palm, Jumeirah Beach Hotel ve Armani Hotel Dubai sayılabilir.

Çöl şehri Dubai, zengin turistik aktivitelere ev sahipliği yapar. Burj Khalifa'dan şehre muhteşem manzaralar sunan At The Top gözlem noktası, Dubai Fountain gösterileri, Dubai Aquarium & Underwater Zoo, Wild Wadi Water Park ve Global Village gibi turistik mekanlar ziyaretçilerin ilgisini çeker.

DUBAİ VİZE BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Dubai'ye seyahat etmek için vize başvurusu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'deki konsolosluk veya büyükelçiliklerine yapılabilir. Başvuru süreci ve gereklilikler ülkenin resmi konsolosluk veya büyükelçilik web sitesinde bulunabilir. Bu web siteleri genellikle vize başvuru prosedürleri, gerekli belgeler, başvuru formu ve ücretler gibi bilgileri sağlar.

Ayrıca, Dubai'ye seyahat etmek için bazı durumlarda vize başvuruları acenteler veya vize başvurusu kabul eden belirli oteller aracılığıyla da yapılabilir. Ancak en güvenilir ve doğru bilgileri almak için resmi konsolosluk veya büyükelçiliklerin web sitelerini ziyaret etmeniz önemlidir.

Vize başvurusu için genellikle seyahat amacına ve süresine bağlı olarak turistik veya iş vizesi başvuruları yapılır. Başvuruların zamanında yapılması ve gerekli belgelerin eksiksiz olarak sunulması önemlidir. Başvurunuzun sonucu ve vize süresi başvuru yapılan yere ve başvuru değerlendirme sürecine bağlı olarak değişebilir.

DUBAİ VİZE ÜCRETİ NE KADAR?

Dubai vize ücretleri 2023 yılı itibariyle:

177 doları ile 231 dolar arasında değişkenlik göstermektedir.