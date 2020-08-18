Gençlere nasıl ulaşalım?

Taha Kılınç

Çok çeşitli çevrelerde, sürekli bu sorunun sorulduğu istişarelere katılıyorum sıklıkla. İstişareler sırasında, muhataplarımın çoğunun zihninde, "Öyle bir yöntem bulalım ki, herkese ulaşalım" şeklinde bir beklentinin olduğunu fark ediyorum. Bir tür "sihirli değnek" arayışı gibi adeta... Bulalım, uygulayalım veee gençleri ıslah edelim, toplum da düzelsin.

Bu tür iyi niyetli ama naif beklentilere girmeden önce, Allah'ın tarihe ve coğrafyaya koyduğu değişmez yasalardan ("sünnetullah") bazılarını tekrar hatırlamak iyi olabilir:

1. Toplumun tamamının aynı derecede ıslah olacağını düşünmek ve buna odaklanmak, vakit kaybettiren bir yanılgıdır,

2. Birçok değişim, "dar kadro hareketleri" tarafından başarılır, ama değişim dediğimiz hadise, çok sayıda dış şarta bağlıdır,

3. Gençler (aslında herkes), hayran olacağı, kendini bulacağı ve peşinden gidebileceği "yıldız şahsiyetler" arar,

4. "Geneli düzeltmek" yerine, bulunduğu ortamı domine edecek güçlü ve tutarlı şahsiyetler yetiştirmeye odaklanılmalıdır,

5. Vakıflar, dernekler, kurumlar vs. genele açık faaliyetlerin yanında, esas olarak "çekirdek kadro" yetiştirmelidir. İhtiyaç hangi alandaysa, hedef ve gayret oraya teksif edilmelidir.

Maddeler çoğaltılabilir. Hasbelkader, başlıktaki soru bana sorulduğunda, verdiğim cevap da yukarıdaki minvalde oluyor.