Hayatın hikayesi

Murat Sayımlar

Hayatın, herkes tarafından okunması ve bilinmesi gerekmektedir. Herkesin de kendi hayatına dair yazması gereken bir hikayesi vardır.

Bunu yapmayanların, yapamayanların hayatlarının hikayesi başkaları tarafından yazılır.

Kendi yazmadığı, yazamadığı hikayenin kurbanları olumsuz bedellere katlanmak zorunda kalırlar. Bunlarla baş edebilmek için hikayeyi yazanlar onların ödediği bedelleri ya da yaşayamadığı güzellikleri, onlar için yeniden ve farklı tarif ederler ki, başlarına gelenlere isyan edemesinler ve kabullenebilsinler.

Bu bedellerin en başında gelen iki ana unsurdan bir tanesi, özgürlüğünü kaybedip, gizli veya aleni köle olmaktır. Diğeri ise sahip olduğu donanım ve kaynakları, kendi tasavvurundaki hayatı özgürce kurup, yaşayabilmek için özgürce kullanamamaktır. Böylece öznesi olduğu yani kendi bilinci, tasavvuru ve hedeflemesiyle kurabildiği bir hayatın esas unsuru olduğu bir pozisyona sahip olamamaktır.

İnsanların birçoğu böyle bir durumda hayatlarını yaşarken, bunların farkında olmadıkları için, nasıl düşünüp, nasıl çare bulabileceklerine, nasıl özne olabileceklerine dair bir fikre de sahip olamamaktadırlar. Zira durumun farkına varmalarını sağlayacak olan manalar, ölçüler, değerler, ilkeler, sınırlar da, hayatlarının hikayesini yazanlarca tarif edildikleri için, ancak bu çerçevede anlamakta, kabullenmekte veya tepki gösterebilmektedirler. Fakat bu hal asla onların hayatlarını, sahip olmaları gereken nitelikte yaşamalarını sağlayamamaktadır.

Elbette saatin saniye kolu ilerledikçe hayat ta yaşanmaktadır. Bu, insanların irade ve ihtiyarlarının dışında olan bir durumdur. İnsanlar ancak ilerleyen zamanın ve yaşanan hayatın niteliğini, mahiyetini belirleyecek kararları alabilmek ve davranışlarını buna göre gerçekleştirmek imkanına sahiptirler. Bunun sonucunda nasıl bir hayat yaşayacaklarını, bu hayatta neler elde edip, hangi bedelleri ödeyeceklerini belirleyebilmektedirler.

Özgürce ve bilerek yaşanan bir hayatla, varoluş nedenlerini gerçekleştirip, belki de bir çoğumuzun ancak şuuraltında farkında olup, arzu ettiğimiz hayatı yaşamamız mümkün olabilir.

Zira halihazırda, günübirlik karar ve davranışlarımızı belirleyen temel unsurlar, bu mahiyette bir hayatı inşa edip, yaşamamızı mümkün kılacak nitelikte gözükmemektedir. Bunlar da bize sıkıntılar, acılar, çileler, buhranlar, bunalımlar, mutsuzluklar, başarısızlıklar, anlamsızlıklar gibi istenmeyen haller olarak yansımaktadır.

Bu nedenle bütün insanların “hayatın hikayesini bilmeleri ve kendi hayatlarının hikayesini yazabilmeleri” zorunludur.