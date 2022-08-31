Hesabına yanlışlıkla yatan parayla ev aldı

En hacimli kripto para borsalarından Crypto.com, Avustralyalı bir kullanıcısına yanlışlıkla 112 dolar yerine yaklaşık 12 milyon dolar yolladı.

Yapılan hatayı 7 ay sonra fark eden şirket, hukuk mücadelesine girişti.

Mayıs 2021'deki yapılan bir işlemin ardından ödeme bölümüne hesap numarasının girilmesinin ardından Thevamanogari Manivel'e 11 milyon 747 bin 641 doları gönderildi.

Aralık 2021'deki rutin bir denetim sırasında hatanın fark edilmesiyle şirket, şubatta yasal işlem başlattı.

Şirket parayı geri istese de 1,4 milyon dolarla Melbourne'da lüks bir ev satın alındığı belirlendi. Manivel'in hesabı dondurulsa da geri kalan paranın, Manivel'in kızı Raveena Vijian ve kardeşi Thilagavathy Gangadory gibi kişilerin hesabına aktarıldığı tespit edildi.

Evin mülkiyeti Malezya'da yaşayan Gangadory'ye devredilince bu kişinin hesaplarının dondurulması ve evin satılması için mücadele başlatıldı.

26 Ağustos'ta görülen duruşmada Yargıç James Elliott, bütün paranın faiziyle Crypto.com'a geri verilmesine ve masrafın karşılanmasına hükmetti. Evin mümkün olan en kısa zamanda satılması da istendi.

Kaynak: Independent Türkçe