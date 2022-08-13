İsrail, bir bacağını aldı ama yaşam enerjisini alamadı

Gazze'nin içinde bulunduğu zor ekonomik koşullar nedeniyle doktorların tam istirahat tavsiyelerini yerine getiremeyen 34 yaşındaki genç kadın, aile bütçesine katkı sağlamak için kıyafet tasarımı ve dikimi yapıyor.

Daha önce başka işlerde de çalışan üç çocuk annesi Esma Ebu Tayr, tedavi masraflarını karşılamak ve ailesinin geçimine destek olmak istiyor.

Roket parçalarının isabet etmesi nedeniyle sol bacağını kaybettiğini, sağ ayağında da yırtılma olduğunu aktaran Filistinli Esma, saldırının gerçekleştiği 8 yıl öncesini ise şöyle anlatıyor:

"Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan evimiz İsrail uçaklarının saldırısına maruz kalmıştı. İki kız kardeşim ve ben yaralandık. O gün, eşimin akrabası bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti."

İsrail, tedavisini tamamlamak için Ürdün'e gidişini engelledi

Gazze'deki bir hastanede 5 gün yoğun bakımda kaldığını, daha sonra tedavi için Ürdün'e nakledildiğini aktaran genç kadın, Ürdün'de 11 ay kaldığını ve 33 ameliyat geçirdiğini söyledi.

Ayağına platin takıldıktan sonra Gazze'ye geri döndüğünü anlatan Esma, "Gördüğüm tedaviler nedeniyle karaciğerimde fonksiyon bozukluğu olmuştu. Bir süre ara vermek ve iyileşmek için Gazze'ye dönmüştüm. Tedavimi tamamlamak için tekrar Ürdün'e gitmek istediğimde ise İsrail tarafından bir sebep gösterilmeksizin engellendim. Yaklaşık 2 yıl boyunca da Gazze'de ameliyat yapacak doktor aradım." diye konuştu.

Filistinli Esma, geri kalan ameliyatların bacağını proteze hazırlamak için olduğunu belirterek, 2014 yılından 2017'ye kadar tekerlekli sandalye ile yaşadığını, 2017 yılında da protez bacak takıldığını aktardı.

-Savaşın etkilerini bedeninde hissetmeye devam ediyor

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sona ermesinden bu yana sekiz yıl geçti, ancak kanlı saldırılara sahne olan Gazze'deki genç kadın Esma, hem ruhunda ve hem de bedeninde meydana gelen hasarla mücadeleye devam ediyor.

Protez ayağının takılı olduğu tarafta zaman zaman elektriklenme yaşayan Esma, güçlü ağrıkesici ilaçlar kullanmadıkça ağrılarının geçmediğini söyledi.

Esma, sağ ayağının da, platinle sabitlenmiş olsa da ayak bileği yerinden oynadığı için "neredeyse kullanılamaz" olduğunu söyleyerek, ayağındaki sinirlerde, tendonlarda ve arterlerde yanık ve yırtılmalar bulunduğunu kaydetti.

Gazzeli kadın şu ifadeleri kullandı:

"Ayağımın ağrılarını gidermek için ortopedik bir cihaz takıldı. Ayağıma takılan bu cihazın olmaması halinde ne ayakta durabilir, ne de hareket edebilirdim."

Ayağını tedavi etmek için ameliyat olması durumunda sakat kalabileceğini söyleyen Esma Ebu Tayr, zaman zaman tedavi görmesini gerektiren şiddetli ayak ağrısı çekiyor, ancak bazen ağır mali şartlar nedeniyle tedavisini sağlayamıyor.

Büyük bir iradeyle meydan okudu

Genç kadının ihtiyacı olan tedaviyi görmesini engelleyen ekonomik zorluk, onu geçimini sağlamak için bir kariyer planı üzerinde düşünmeye sevk etti.

İslam hukuku bölümünden 2019 yılında mezun olan Esma Ebu Tayr, tatlı yapma tutkusunun peşinden gitti.

Eğitim aldığı alanda öğretmenlik yapmaktan rahatsızlığından duyduğu aşırı yorgunluk sebebiyle vazgeçti.

Yaklaşık 3 yıl boyunca tatlı yapımında çalıştı ancak sağlık problemleri yine peşini bırakmadı ve işinden yine ayrılmak zorunda kaldı.

Yeniden tekerlekli sandalyeye dönüş

Genç kadın, bu meslekte yaşadığı yorgunluktan dolayı çektiği şiddetli ağrılar nedeniyle tekrar tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı.

Bu acılara teslim olmayan Esma Ebu Tayr, 6 ay süren bir eğitim kursu ile giyim tasarımı ve dikimi mesleğini öğrenmeye yöneldi.

Bu kurstan sonra, genç kadın kendi tasarım ve dikiş projesini hayata geçirdi. Bu proje kapsamında İslam Üniversitesi'ne bağlı "İrade Merkezi" ona gerekli dikiş makinelerini ve diğer malzemeleri sağladı.

Böylece Esma Ebu Tayr hem geçimini sağlamak, hem Gazze saldırılarının acılarını iyileştirerek ailesinin geçimini sağlamak hem de bölgedeki küçük çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için yeni yolculuğuna başladı.

Sağlık durumunu göz önünde bulundurmaya çalışan çocuklarının ve ailesinin, ev işlerinde kendisine yardım ettiğini anlatan Esma Ebu Tayr, bu engelin hayatını değiştirmediğini, sadece sorumluluklarını arttırdığını söyledi.

Engellilere tavsiyelerde bulunan Esma Ebu Tayr, onları sağlık koşullarına teslim olmamaya, engellilik öncesi yaşamları için belirledikleri hedeflere ulaşıp hayallerini gerçekleştirmek için mücadeleye devam etmelerini tavsiye etti.

Esma Ebu Tayr son olarak, uluslararası insan hakları örgütlerine, savaş zamanlarında Filistinli sivillere gerekli korumayı sağlama çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 2014'te karadan, havadan ve denizden başlattığı ve 51 gün süren saldırıda, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 551'i çocuk 2 bin 158 Filistinli şehit oldu, 11 binden fazla kişi yaralandı.