Kadınlar Hangi Alışverişlerden Sonra Pişmanlık Duyuyor? 

Kadınların herhangi bir nedenle pişmanlık duydukları alışveriş sayılarında, pandemi döneminde yarı yarıya düşüş olduğu belirlendi.

500’ü aşkın sanal mağazadan alışveriş yapanlara ödül olarak nakit para ödeyen Avantajix.com, pandemi öncesi yaptığı araştırmasını yenileyerek, yaklaşık bin kadın üyesine son bir ay içinde fiziksel ya da online mağazalardan yaptıkları herhangi bir alışverişten dolayı pişmanlık duyup duymadıklarını sordu.

İlk araştırmada her 10 kadından 4’ü bu soruya evet yanıtını verirken, pandemi ortamında yapılan son araştırmada ise bu oran yarı yarıya azalarak 10 kadından 2’ye geriledi.

Pişmanlık duyulan alışverişlerde ilk sırayı, yüzde 30 ile kredi kartının hesap kesim tarihinden hemen sonra çıkılan alışverişler alıyor.

Kredi kartında yüklü miktardaki bir taksidin sona ermesinin ardından çıkılan ilk alışverişte pişmanlık duyulan satın almaların oranı yüzde 18’i buluyor.

Sadece ucuz olduğu düşünülerek yapılan, sonradan pişmanlık duyulan alışverişlerin oranı ise yüzde 15.

Pandemi öncesi her üç kadından biri, pişmanlık duyduğu alışverişi can sıkıntısından dolayı çıktıkları alışverişlerde yaptıklarını belirtirken; son araştırmada bu oran yüzde 13’e geriledi.

Tezgahtarın ısrarı sonucu aslında ihtiyacı olmayan bir ürün alıp, sonra da pişmanlık duyanların oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi.

Kadın kadına çıkılan AVM ve çarşı gezileri ile açken çıkılan market alışverişleri de kalan yüzde 14’ü oluşturuyor.

-Online alışverişte oran daha da düşük

Araştırmada sorulara yanıt veren kadınların sadece yüzde 10’u online alışverişte ihtiyaç duyulmayan bir ürün aldıklarını ifade ettiler.

Pişmanlık duyulan online alışverişler, ağırlıklı olarak can sıkıntısı nedeniyle sanal mağazalarda atılan turlar, indirim tutarının cazipliği, fırsat sitelerinde sunulan bir ürün ya da hizmeti kaçırmama isteğinden kaynaklanıyor.

Avantajix.com kurucu ortağı Güçlü Kayral, pandemi döneminde alışverişte geçirilen sürelerin azalması, sadece ihtiyaca yönelik alışverişlerin yaygınlaşmasının pişmanlık duyulan alışveriş sayısında büyük oranda düşüşe yol açtığını vurguladı.

Kayral, satıcı baskısı ya da arkadaş yönlendirmesi olmadığından dolayı da online alışverişlerin çok daha bilinçli yapıldığının altını çizdi.