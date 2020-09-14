Karakterini öğrenmek istedim

-Yıl 1917, İngiliz general Stanley, İrakta bir çobana rastladı. Tercüman vasıtasıyla çobana: Eğer sürüdeki köpeğini öldürürse ona yüz sterlin vereceğini söyler. Tabi ki, çoban için köpek çok kıymetlidir, sürüyü sevk ve idare eder, kurtlara karşı korur. Ama teklif edilen para da çok büyüktür. Çoban köpeği yakalayıp, generalin önünde keser.

-General bu sefer de çobana; köpeğin derisini yüzersen yüz sterlin daha veririm, dedi. Çoban köpeğin derisini yüzdü. General çobana; köpeği parçalara bölersen yüz sterlin daha veririm, dedi. Çoban onu da yaptı. General parayı verip oradan ayrıldı.

-Çoban generalin arkasından seslendi: Yüz sterlin daha verirsen köpeği yerim. General; asla, ben sizin değer verdikleriniz hakkındaki karekterinizi öğrenmek istedim, dedi. Sonra: Para için, yoldaşın, yardımcın ve senin için çok kıymet ifade eden köpeğini kestin, yüzdün ve parçaladın. Eğer bir yüz sterlin daha verseydim, yiyecektin de. Benim ihtiyaç duyduğum ve öğrenmek istediğim bu karekterindi, dedi. General yanındakilere dönerek: Bu karekterde fazla insan olduğu müddetçe korkmayın, dedi.