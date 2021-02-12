Lüks ve Konforu Bir Arada Bulabileceğiniz Özdere Otelleri 

Zarar görmemiş doğası ve tarihi dokusu ile öne çıkan Özdere tatil beldesi, İzmir iline bağlı Menderes ilçesinde yer almaktadır. Sakin atmosferi ve tertemiz doğası ile tatillerin vazgeçilmez rotaları arasındadır. Denize kıyısı olan Özdere’de birbirinden güzel plajlarda yüzebilme imkanınız mevcuttur.

Özdere, hem tarihi hem de doğal güzellikleri ile unutulmaz bir tatilin kapılarını aralamaktadır. Özdere’de konaklama planı yapanlar için her bütçeye uygun otel seçenekleri bulunmaktadır.

Club Marvy

Club Marvy, İzmir’e bağlı Menderes ilçesinde yer almaktadır. İnsanın doğa ile bütünleşerek stresten arınmasına olanak tanıyan otel, konuklarını her şey dahil konsepti ile ağırlamaktadır. Konforu ve lüksü bir arada bulabileceğiniz toplam 339 odaya sahiptir. Denize sıfır konumu ve kendisine ait ince kumlu plajı, güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkarmanıza olanak tanımaktadır. Ayrıca tercihini havuzdan yana kullanan misafirleri için 1 adet açık havuza sahiptir. Club Marvy, birbirinden güzel lezzetleri tadabilmeniz için 2 farklı a’la carte restoranı ile gün boyu hizmet vermektedir. Bunların yanı sıra ruhen ve bedenen dinlenebileceğiniz Spa & Wellness bölümüne ve ayrıca eğlenerek vakit geçirebileceğiniz birçok aktivite seçeneğine ev sahipliği yapmaktadır. Siz de Club Marvy otelinde tatil planı yaparak sevdikleriniz ile birlikte unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz.

Paloma Pasha Resort

Paloma Pasha Resort, İzmir’in birçok tarihi ve doğal güzelliğini bünyesinde barındıran Menderes ilçesinde yer almaktadır. Toplam 268 otel odasına sahip otelde konforlu ve rahat bir tatil geçirmeniz mümkündür. Birbirinden farklı lezzetleri bulabileceğiniz 1 adet a’la carte restorana sahip otel, her şey dahil konsepti ile hizmet vermektedir. Denize sıfır konuma sahip otelin kendisine ait özel plajı bulunmaktadır. Ayrıca dileyen misafirleri otelin 3 adet açık havuzunu ve 1 adet kapalı havuzunu tercih edebilmektedirler. Doyasıya eğlenerek vakit geçirmek isteyenlere özel birçok aktivite olanağı sunulmakta olup, ruhen ve bedenen dinlenmek isteyenler için Spa & Wellness bölümü ile hizmet verilmektedir. Sevdikleriniz ile birlikte bir yandan eğlenip diğer yandan dinlenerek huzurlu bir tatil planı oluşturmak isterseniz, tercihlerinizi Paloma Pasha Resort otelinden yana kullanabilirsiniz.

Aria Claros Beach & Spa Resort

İzmir’in Menderes ilçesinde tercih edebileceğiniz bir diğer popüler otel ise Aria Claros Beach & Spa Resort kabul edilmektedir. Her şey dahil konsepti sunan otelde keyifli bir tatil geçirmeniz mümkündür. Hem Türk hem de dünya mutfağına özgü lezzetleri tadabileceğiniz 3 adet a’la carte restorana sahiptir. Otel bünyesinde her birisi modern ve lüks özellikler taşıyan toplam 504 otel odası bulunmaktadır. Yüzmekten hoşlananlar için sezonluk hizmet veren 5 adet açık havuza ve yılın dört mevsimi yüzme fırsatı sunan toplam 4 adet kapalı havuza ev sahipliği yapmaktadır. Denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkarmak isteyenler ise denize sıfır otelin kendisine ait plajını kullanabilmektedirler. Bütün bunların yanı sıra otelin sunduğu aktivite olanakları ile doyasıya eğlenebilme ve Spa & Wellness bölümü ile ruhen ve bedenen dinlenebilme imkanınız vardır.

Siz de Muğla’nın Özdere bölgesinde harika bir tatil yapmak istiyorsanız https//otelleri.net/ adresinden otellere göz atabilirsiniz. Tatilinizi dolu dolu ve keyifli bir şekilde Özdere otelleri arasından seçim yaparak unutulmaz bir tatil planı oluşturabilirsiniz.





Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021, 11:31