Müze Gibi Bir Şehir: Prag

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti olan Prag'da 11. ve 18. yüzyıllar arasında inşaa edilen romanesk, gotik, barok, rokoko, klasik ve yeni klasik dönemlere ait 1700'den fazla mimarlık ve sanat âbidesi bulunuyor.



Bütün bu zenginlikleriyle şehir, 1992 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne katıldı. Prag'ın ortasından geçen Vltava Nehri'nin batı yakasında Prag Kalesi ve bahçelerle kaplı Küçük Mahalle bulunuyor.





Nehrin doğu yakasında ise Yahudi Mahallesi, Eski Şehir ve Yeni Şehir yer alıyor. İki yaka birbirine birçok köprüyle bağlanıyor. Bunların en ünlüsü Karlov Köprüsü birçok heykelle süslü...



Bugün ise Prag, bir turizm merkezi: 14. yy'dan kalma Tın Kilisesi, Eski Musevi Mezarlığı gibi birçok tarihî bina, turistleri Prag'a çekiyor. Sene içinde yabancı işadamları ve turistlerin akınına uğrayan Prag, diğer Doğu ve Batı Avrupa şehirlerinden çok daha gözde bir yer durumunda.

13. asır yapımı olan Charles Köprüsü; özellikle ilkbahar ve yaz aylarında turistlerin ve yöre halkının en çok gittiği yerlerden biridir. Ya sabahları daha günün ilk ışıkları ile şehir aydınlanırken ve harikulade bir manzara köprü üzerinde size kucak açarken veya gecenin o eşsiz güzelliğinde yapacağınız bir yürüyüş ile de dolaşmanın hazzına varabilirsiniz.





Çevresi surlarla çevrili Prag Kalesi'nde Kraliyet Bahçeleri, St. Vitus Katedrali, Eski Kraliyet Sarayı, St. George Bazilikası gibi birçok tarihî bina bulunuyor. Kalenin yamaçlarına pazar yeri olarak kurulan Küçük Mahalle (Malá Strana) 17. ve 18. yüzyıllarda inşaa edilen barok kilise, saray ve evlerle çevrili. Dar ve dik sokakları ile tarihî yapılarla dolu bölgede ananevî statü büyük ölçüde korunmuş.





Eski Şehir, Vlata Nehri'nin doğu kıyısına 11. yüzyılda kuruldu. Belediye Sarayı'nın buraya kurulmasıyla şehir için önemi arttı. Aziz Yakub, Aziz Niklaus, Aziz Gall, Aziz Giles kiliseleri ile birlikte Kinski Clam Gallas, Kunstat Lordları sarayları Eski Şehir'de yer alıyor.



Yeni Şehir ise 4. Karl tarafından 1348'de kurulmuş ve zanaatkârlar ile tüccarlar bu mıntıkaya yerleşmişti. Bugün ayakta kalan binaların büyük bir kısmı 19 ve 20. yüzyıldan...

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2018, 11:08