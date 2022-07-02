"Napalm kızı"nın 50 yıllık tedavisi son buldu

Phuc, 50 yıl önce yaşadığı kasabaya yapılan napalm bombası saldırısının ardından vücudunda oluşan yanıklar için bugüne dek 11 kez tedavi gördü.

59 yaşındaki kadın, ABD'deki Miami Dermatoloji ve Lazer Enstitüsü'nde bu hafta 12'inci ve son yanık tedavisini de tamamladı.

Tedaviyi gerçekleştiren Dr. Jill Waibel, operasyonda özel bir lazer kullanarak yara izlerini temizlediklerini ve bu işlem için Phuc'dan ücret talep etmediklerini söyledi.

8 Temmuz 1972'de ABD'nin desteklediği Güney Vietnam güçleri tarafından, Tay Ninh eyaletindeki Trang Bang kasabasına atılan napalm bombasından kaçan çocukların fotoğrafı, modern tarihin en çarpıcı karelerinden biri.

"Savaşın Korkunçluğu" adıyla da bilinen fotoğraf, o dönem ABD merkezli haber ajansı Associated Press'te çalışan fotoğrafçı Nick Ut tarafından çekilmişti.

Ut'un yakaladığı karede 9 yaşındaki Phuc, vücudu yanmış ve çıplak şekilde koşarak napalm bombasından kaçarken görülüyor.

Emekli fotoğrafçı, kareyi çektikten sonra Phuc'a yardım edip onu hastaneye götürmüştü.

Phuc, 21 yaşındayken ünlü kareyi çeken Ut'la Miami'de görüştüğünü de söyleyerek, "Dürüstçe söyleyeyim, hayatımı kurtardı ve ailemin bir parçası oldu" dedi.

Geçen ay ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN'e verdiği röportajda Phuc, yaşadıklarını anlatırken, "Başımı çevirdim ve uçakları gördüm, bombaların düştüğünü gördüm. Sonra bir anda her yeri alevler kapladı. Kıyafetlerim yandı. Hâlâ aklımdan geçenleri hatırlıyorum. Kendime 'Aman Tanrım, yandım. Artık çirkin olacağım, herkes bana farklı bakacak' demiştim. Çok korkmuştum" ifadelerini kullanmıştı.

II. Dünya Savaşı'nda ABD tarafından üretilen ve farklı yanıcı sıvıların pelteleştirilmiş benzinle karıştırılmasıyla oluşturulan napalm, düştüğü yerde devasa yangınlara sebep olan bir bomba türü.

Askeri hedeflere yönelik kullanıma dair bir yasak yokken, Birleşmiş Milletler napalmın sivillere karşı kullanılmasını 1980'de yasaklamıştı.

Kaynak: Independent Türkçe