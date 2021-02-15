Patlatma Taş Ne Demek, Neden Oluşur?

Patlatma taş, esasında doğada bulunan kaya kütlelerinin fabrika ortamında baskı uygulanarak patlatılması ve kırılmasıyla ortaya çıkan kullanılabilir hale getirilmiş doğal taşlardır. Patlatma taş çeşitleri ocaktan çıkarılırken büyük kütleler halinde kesilir ya da patlatılarak kırılır. Bu parçalar nakliye araçları ile fabrikalara taşınarak istenilen ölçülere göre makinada patlatılarak kullanıma hazır hale getirilir.

Patlatma Taşlar Neden Yaygınlaştı

İnsanoğlunda ve doğada her zaman özüne dönme, doğaya dönme isteği vardır. Betonarme tüm yapılar zaman içinde bir şekilde yıkılır parçalanır ve doğaya tekrar karışır. Ağaçlar kesilir yakılır kağıt olur bir şekilde doğaya tekrar karışır. İnsan da gelişen teknoloji ve modernleşen sistem ile eskiye ve doğaya duyduğu özlem artmıştır. Bu nedenle doğal yollarla elde edilen ve kullanılan her şey insana daha cazip gelmektedir. Doğal ahşap bir doğrama mobilya, milyarlık ürünlerden daha cazip gelebilir bazen.

Bir başka nedeni ise doğal taşlar patlatmadan sonra çok estetik görünmektedirler. Genelde gözenekli yapıya sahip olan bu patlatma doğal taşlar, zaman içerisinde kimyasala maruz kalmadığı sürece dökülmeye ya da kırılıp çatlamalara uğramaz.

Patlatma Taş Dış Cephe Uygulamaları

Patlatma taşlar görüntü açısından dış cephelerde de kullanılabilmektedir. Büyük bir bina yaparken kullanmak çok maliyetli olacağından dolayı genelde villa tipi yapılarda, bağ evlerinde ve küçük müstakil yapılarda, dış cephelerde tercih edilmektedir. Patlatma taş ile duvar dekorasyonu yapmakta gayet mümkündür. Dış bahçe duvarlarında ya da patlatma taş iç mekân tasarımında iç duvarlar kullanılarak yapmak mümkündür.

Dış cephe imalatlarında genelde açık renkli patlatma taşlar tercih edilir. Patlatma taş beyaz olursa ya da beyaz tonlarında yazın kullanılan yapıya gelen güneş ışınları çok emilmeden yansıtılır ve yapının fazla ısınmasını engeller. Patlatma taş içerisinde bulunan gözeneklerde arada bir yalıtım görevi görür ve sıcaklığın ulaşmasını zorlaştırır.

Patlatma Taş ile İç Mekân Tasarımları

Patlatma taşların en yaygın kullanımları salon ve sinema odalarıdır. Televizyon arkasına yapılan doğal patlatma taş uygulaması, loş ışıkla birleştiğinde muazzam bir görüntü ortaya çıkmaktadır. Bu tür ortamlarda genelde beyaz olmakla birlikte patlatma taş gri tonları da tercih edilebilmektedir. Yapılan uygulamaların büyük çoğunluğunda bir oda içerisinde tek duvara olarak yapılmaktadır.

Binalarda giriş katında kat holünde uygulanmaktadır. Çoğu zaman şık yeşil doğa tasarımları ile birleştirilen bu doğal patlatma taşlar, burada da kendini belli etmekte ve estetik bir görünüm oluşturmaktadır. Gri ve tonları tercih edilen giriş kat hollerinde en yaygın kullanım, asansör ve çevrelerindeki duvarlarda olmaktadır.

Mutfak tasarımları da oldukça önemlidir. Kadınlar çoğu zaman mutfakta çok vakit harcarlar. Hem bundan keyif alırlar hem de bütün işleri neredeyse bu kısımdadır. Yemek yapmaktan, mutfakta vakit geçirmekten zevk alan kadınların beğenisi olan mutfak doğal taş patlatma tasarımları da kadınlarımızın yüzünü güldürmekte.

Patlatma Taş Ebatları

Genel olarak doğal taşların bir boyutu yoktur. Müşteri talebine göre istenilen boyutlarda patlatma ve kırım yapılır fakat alışılmış standart boyutlar 4,5 x 11 cm boyutlarıdır. Genel olarak kullanımda aksi belirtilmedikçe bu boyutlarda taşlar gönderilir. Fayanslarda patlatma doğal taş ürünüdür. Fakat bunları yapak elemanlar olarak bilmekteyiz. Fırınlanarak ve ısıl işlem görerek gelen fayanslar ıslak hacimlerde vazgeçilmez ve yeri sarsılmaz bir yapı elemanıdır. Hem desenli şık görünümleri hem de büyük boyutları sayesinde işçilik tasarrufu sağlar ve bu sayede de birçok alanda kullanımı yaygındır.

Fayans boyutları çok fazla çeşitlilik gösterir. Doğal taş boyutlarında olanda vardır, 1x1 metre boyutunda olanları da vardır. Tercihen 40x40 cm boyutlarında tercih edilir. Bu hem uygulamada kolaylık sağlar hem de taşıma yerleştirme yapıştırma ve diğer işlerin daha hızlı ve düzgün olmasına olanak tanır.

Patlatma Taşlar Nasıl Yapıştırılır?

Patlatma taşların yapılacağı yere göre yapıştırıcı seçmek gerekir. Zemine uygulanacak patlatma taş dış mekân da uygulanacak ise direk toprakla teması sağlanmamalıdır. Kum dediğimiz malzeme altına serilmeli ve kum üzerine yapıştırıcı sürülmelidir. Doğal taşların yapıştırılmasında kullanılan malzemeye kalekim denir. Kalekim görüntü olarak çimentoya çok benzer bir yapıya sahiptir. Ancak kalekim içerisinde minik dayanımı arttıran kristaller bulunur. Kullanılacak olan kalekim, flex özellikte olmalıdır. Patlatma taş fiyatlarını etkileyen en önemli hususlardan bir bu flex özelliğidir. Çimentoya göre daha ince bir yapıya sahiptir. Peki yapıştırma işlemi nasıl yapılır adım adım bundan söz edelim.

1. İlk olarak patlatma taş modelleri yapıştırılacak yüzey temizlenir. Tozdan arındırılan yapıştırma zemini, hafif bir şekilde nemlendirilir. Bu nemlendirme işlemini bir fısfıs yardımı ile su sıkarak da yapabilirsiniz. Ya da yüzeye su döktükten sonra biraz kurumasını bekleyerek de yapmanız mümkündür.

2. Yüzey nemlendirildikten sonra, kalekim bir kaba boşaltılır. Daha sonra su eklenerek homojen bir şekilde karılması sağlanır. Bu karışım hazırlanırken elektronik karıştırıcılar kullanmanız tavsiye edilir. Aksi takdirde homojen bir kıvama ulaştırmanız oldukça zor olacaktır. Kıvamı çok cıvık da olmamalı, çok katı da olmamalıdır. Kek kıvamı hazırlanan yapıştırıcı için uygundur. Yapılan bu işlemin ardından yüzeye ya da patlatma doğal taşa yapıştırıcı sürülerek işleme devam edilir.

3. Bu işlemler yapıldıktan sonra yapıştırıcı alınır ve tavsiye olarak doğal taşa sürülür. Daha sonra yüzeye hafif dokunuşlar yardımıyla yapıştırılır. Bu esnada diğer doğal taş ile aralarında boşluk bırakılarak ilerlenir. Ara boşluklar daha sonra farklı bir yapıştırıcı yapı malzemesi ile doldurulur.

4. Yapıştırma işlemi yapıldıktan sonra doğal taşa minik hareketlerle vurularak baskı uygulanır. Bu işlem yapışma işleminin daha sağlıklı ve daha hızlı gerçekleşmesini sağlar. Yapıştırma işlemini yaparken doğal taş üzerine sıçratmamaya dikkat edilmelidir. Temizlenmesi oldukça zor olabilmektedir.

