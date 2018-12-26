Piyango ile kararan hayatlar



Dünya Bülteni / Haber Merkezi



Yeni yıl şansı şimdiye kadar onlarca kişiyi sevindirdi. Ancak o milyonerler har vurup harman savurunca ve eşlerini boşamaya kalkışınca ibretlik hale geldi!



Talih kuşunun kapılarına konduğu isimler, şansızlığın da adı oldu. İşte Takvim gazetesinin tespit ettiği filmlere taş çıkartan o hikayelerin kahramanları:



AYHAN YALÇINKAYA: Edirneli Yalçınkaya, 11 yıl önce Milli Piyango'dan büyük ikramiye kazandı. Ancak para, Yalçınkaya'nın hayatını yerle yeksan etti. Yalçınkaya, "Keşke ikramiye çıkmasaydı" dedi.



MEHMET SARIOĞLU: Denizli'nin Tırkaz Köyü'nde yaşayan Mehmet Sarıoğlu'na 40 yıl önce büyük ikramiye çıktı. Bir anda zengin olan Sarıoğlu'nun ilk işi, kendine ev yaptırmak oldu. Ancak zamanla parası kalmayan Sarıoğlu'na, komşuları bakmaya başladı. Yeşil kart sahibi olan Sarıoğlu, devletin verdiği yaşlılık maaşına muhtaç kaldı. Bir süre önce evi yanan ve sokaklarda yaşamaya başlayan Sarıoğlu, donarak hayatını kaybetti.

CEM POSTACI: Adana'da yaşayan Cem Postacı, 1990'ın yılbaşı çekilişinde 1 milyar 250 milyon lira kazandı. Ancak Postacı'nın sevinci 6 yıl sonra hüzne dönüştü. 1996'da oğlunu kaybeden Postacı, emlak işine girdi. Ancak bir süre sonra iflas etti.



OSMAN KAPLAN: Denizli'de marangozluk yapan Osman Kaplan, çeklerini ödeyemediği için hapse girmişti. 1999'da özgürlüğüne kavuşan Kaplan, 2 gün sonra Sayısal Loto'dan 340 milyar kazandı. 2 çocuk babası Kaplan'ın ilk işi eşinden boşanmak oldu. Ardından 20 milyar lira harcayıp bir şarkıcı ile nişanlandı. Ancak nişanı 6 ay süren ve paraları suyunu çeken Kaplan, boş ceplerle kaldı.



ORHAN ULUSOY: 1984 yılında aldığı bilete 7 milyon lira isabet etti. Ancak Ulusoy'un huzur içindeki hayatı 3 sene sürebildi. İşleri ters gittiği için kızı evi terk etti.



NUSRETİN ÇINAR: Evli ve 3 çocuk babası olan Tokatlı Çınar'a da 1995'te 6 milyar lira çıktı. Önce yurt dışına giden Çınar, otobüs alarak şirket kurdu. İşleri iyi gitmeyen Çınar, 1995 yılında iflas etti. Çınar, "Göz olan paradan hayır gelmez" dedi.



ALİ ATICI: Çaycı Atıcı'ya 2004'te Sayısal Loto'dan 543 bin TL çıktı. Eşini boşayan Atıcı, 14 yaşındaki A.K.'ye imam nikahı kıydı. Ancak aradığı mutluluğu bulamayan A.K. " Bu para beni perişan etti" dedi.



MUSTAFA SAVGAN: "Kaybedenlerin" en ilginci ise Adanalı Mustafa Savgan'dı. 1979'da 10 bin, 1982'de 30 milyon, 1984'te 15 milyon lira olmak üzere 3 kez ikramiye kazanan Savgan ilk olarak eşinden ayrılmaya karar verdi. Ancak eşi buna yanaşmadı. Savgan, "Paralar eşime kalmasın diye harcamaya başladım. 150 memurun maaşını 2 ayda yiyordum. Sonunda paraları tükettim. Evlenirken karıma aldığım 1 kilo altını da sattım, sonra İstanbul'a döndüm" dedi. 1985'ten beri İstanbul'da ayakkabı boyacılığı yapan Savgan'ın hayatı "Kaybedebilme Kabiliyeti" adını taşıyan belgeselde anlatıldı.



Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2018, 16:49