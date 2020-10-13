Salgın sonrası yerel esnaf güçlendi, komşuluklar gelişti

Yerel esnaf yeniden gözde oldu. Vatandaşın yüzde 86’sı tanıdık/bildik mağazadan alışveriş yapmayı tercih ederken, her 4 kişiden 3’ü esnafın tavsiyesine değer veriyor



Türkiye’nin de dahil olduğu 16 ülkede yapılan araştırma yerel işletmelerin öneminin her geçen gün daha da arttığını gösteriyor. Buna göre tüketicilerin yüzde 86’sı alışverişlerini tanıdık/bildik yerden yapmayı tercih ediyor.

Koronavirüs ile kısıtlanan seyahatler komşulukları yeniden canlandırırken, yerel işletmelerin de önemini artırdı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yerel işletmelerin gelişimine destek veren araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 86’sı bildiği işyerlerinden alışveriş yapmayı tercih ediyor. Alışverişlerinde yerel mağazaları tercih edenlerin yüzde 77’si COVID-19 salgını bitse de aynı yerden alışveriş yapmaya devam edeceğini ifade ediyor. Sağlık endişeleri ile uzak yerlere gitmek istemeyenler mahallelerini yeniden keşfetmeye başladı.

Komşular WhatsApp’ta buluşuyor

Mahalle ile olan bağın artması komşulukları ve karşılıklı güveni de artırdı. COVID-19 kısıtlamalarıyla beraber mahallelerinde yeni mağaza keşfettiklerini söyleyenlerin oranı yüzde 80 olurken, yüzde 75’lik bir kesim yerel esnafın önerilerine saygı duyduğunu belirtiyor. Geçtiğimiz yıla oranla, komşularına selam verenlerin oranı yüzde 64 olurken, her 4 kişiden 1’i komşusunun yedek anahtarını taşıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 46’sı komşularının online siparişlerini teslim alıp, ilettiğini belirtirken, yine komşularıyla aynı WhatsApp grubunda buluşanların oranı ise yüzde 24 seviyesinde.

Yerel mağazaların tercih edilmesindeki en önemli etkenlerin başında yüzde 56 ile kolay ve hızlı erişim geliyor. Her 2 kişiden 1’inin büyük marketlerdeki kuyruğa girmek istemediğini belirttiği çalışmada 3 kişiden 1’i ise ulaşım kısıtlamaları sebebiyle yerel mağazaları tercih ettiğini söylerken, yerel işletmelerin ürünlerinin daha kaliteli / kıymetli olduğunu ifade edenlerin oranı ise yüzde 32 seviyesinde.

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020, 15:54