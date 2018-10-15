Senede bir defa giriliyor

Bu nefes kesen görüntü, dünyanın en büyük yeraltı mağaralarından birinin halka açıldığı ilk günü gösteriyor. İngiltere'deki en büyük mağara odası bir katedralin içine sığacak kadar büyük.





İngiltere Yorkshire'daki Gaping Gill mağarasına normalde yalnızca tecrübeli mağara tırmanıcıları girebiliyor.

Ancak 70 yıllık geleneğin bir parçası olarak yılda bir kere halka açılıyor. Mağara keşif ekibi, acemi kâşiflere yardım ederek onları mağara ağzından dibe kadar 105 metre indiriyor.

Kaynak: www.dunyabulteninet

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 15:20