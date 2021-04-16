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Aile
Hindistan'da bir yatakta iki hasta tedavi görüyor
GENEL
16.04.2021, 11:27
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Günlük vaka sayısının 200 bini aştığı Hindistan'da, hastanelerde yatak ve oksijen kaynağı sıkıntısı çekiliyor.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#Kudüs
#kırım
#Muğla
#aile
#Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
#ABD Savunma Bakanlığı
#Obama
#ABD
#Mladenov
#tanja erichsen
#revize
#cihan karaman
#Van PKK operasyonu
#masaj salonu
#komünist
#Hollandada hükümet
#ülke
#Lübnan