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Hindistan'da bir yatakta iki hasta tedavi görüyor

GENEL 16.04.2021, 11:27
Hindistan'da bir yatakta iki hasta tedavi görüyor
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Günlük vaka sayısının 200 bini aştığı Hindistan'da, hastanelerde yatak ve oksijen kaynağı sıkıntısı çekiliyor.