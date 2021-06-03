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Aile
Humeyni sürgünden dönerken ne hissetmişti?
GENEL
03.06.2021, 19:00
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20. yüzyılın en önemli siyasi olaylarından biri, İran’ın dini ve siyasi önderi Ayetullah Humeyni'nin sürgünden İran'a dönüp İslam devrimini başlatması oldu.
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#mescidi aksa
#corona virüsü
#koronavirüs
#somali
#haymana
#hayati tehlike
#havra
#Figen Yüksekdağ
#havan eğitimi
#ankara patlama PKK
#mauna loa
#hayat güzeldir
#hayatta kalmak
#Atlas okyanusu
#hayvana işkence
#hayrat bahçesi
#hayad
#Sirawith Seritiwat
#musul rehineler
#hayvan polisi