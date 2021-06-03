banner39

Humeyni sürgünden dönerken ne hissetmişti?

GENEL 03.06.2021, 19:00
Humeyni sürgünden dönerken ne hissetmişti?
1/29

20. yüzyılın en önemli siyasi olaylarından biri, İran’ın dini ve siyasi önderi Ayetullah Humeyni'nin sürgünden İran'a dönüp İslam devrimini başlatması oldu.