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Hurdaları sanat eserine dönüştürdü
GENEL
07.06.2021, 11:03
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Hataylı mozaik ustası, otomotiv hurdalarını kullanarak 2,5 metre boyunda zürafa heykeli meydana getirdi.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#Ayasofya Camii
#suriye baskı
#Afad
#Musul
#17 aralık operasyonu
#Nusaybin
#Islak imza
#Desen Yayınları
#van ak parti mitingi
#brezilya lider
#Trabzon
#Avrupa Parlamentosu
#Azeri aile
#Mara Salvatrucha
#Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
#gizli merkez
#siyasi süreç
#Tillo