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Hurdaları sanat eserine dönüştürdü

GENEL 07.06.2021, 11:03
Hurdaları sanat eserine dönüştürdü
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Hataylı mozaik ustası, otomotiv hurdalarını kullanarak 2,5 metre boyunda zürafa heykeli meydana getirdi.