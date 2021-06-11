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İdlibli küçük çocuk ekmeğini taştan çıkarıyor

GENEL 11.06.2021, 11:30
İdlibli küçük çocuk ekmeğini taştan çıkarıyor
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Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde yaşayan 10 yaşındaki İbrahim Hamahir, ağabeyiyle taş ocağında çalışarak ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor.